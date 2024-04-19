Киян запрошують долучитися до щорічної загальноміської толоки — де знадобляться робочі руки
У Києві в суботу, 20 квітня, в рамках весняного двомісячника з благоустрою о 10:00 розпочнеться толока в усіх районах столиці. Загалом двомісячник, який стартував 20 березня, триватиме до 20 травня.
Про це поінформував директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.
Толока у Києві
"Щорічно триває масштабне впорядкування міського простору для очищення після зимового періоду та підготовки до літнього сезону", — зазначив Буділов.
Він додав, що для проведення традиційної щорічної толоки будуть задіяні всі комунальні служби, підприємства та установи різних форм власності.
"Запрошуємо долучатись до толок і громадські організації та киян", — додав чиновник.
Буділов також повідомив, що кожен, хто бажає, може вибрати зручне для себе місце та приєднатися до прибирання. На місцях діятимуть координатори, волонтери отримають увесь необхідний інвентарю — рукавички, пакети для сіття, граблі
Де буде організовано прибирання
Голосіївський район:
- Голосіївський парк ім. Максима Рильського;
- урочище "Теремки";
- вул. Михайла Бойчука (з’їзд на вул. Саперно-Слобідську);
- вул. Героїв Маріуполя, 6.
Дарницький район:
- просп. Петра Григоренка, 40 (між торговими центрами "Метро" та "Епіцентр");
- просп. Петра Григоренка (схили біля озера "Прірва");
- вул. Драгоманова (прилегла територія до озера "Вулик").
Деснянський район:
- вул. Братиславська, 9-Б ("Робін Гуд");
- вул. Милославська (схили);
- вул. Мелетія Смотрицького (схили).
Дніпровський район:
- вул. Каховська;
- перетин вул. Юрія Поправки та вул. Краківської;
- вул. Романа Шухевича (ТРЦ "SkyMall").
Оболонський район:
- вул. Північна, 3 (за гаражами);
- просп. Оболонський, 22-А;
- вул. Аманде Струве.
Печерський район:
- парк "Слави" (вул. Лаврська);
- вул. Михайла Бойчука, 4-30;
- вул. Шовковична, 32/24;
- бульв. Миколи Міхновського, 17/5;
- Кловський узвіз, 9/2.
Подільський район:
- вул. Електриків;
- сквер на площі Валерія Марченка;
- вул. Кирилівська, 34-38;
- вул. Перемишльська, 4 (МЗК);
- вул. Тульчинська, 7;
- вул. Троїцько-Кирилівська, 14-А;
- вул. Петропавлівська, 26;
- вул. Копилівська, 10-Б – вул. Копилівська, 12-А;
- просп. Свободи, 30-Б (алея з плит);
- вул. Івана Виговського, 24-В – 26;
- вул. Межова, 5;
- пров. Чигиринський, 3;
- просп. Георгія Гонгадзе, 20-Б (недобудова).
Святошинський район:
- вул. Тулузи, 9 (стадіон "Зірка");
- просп. Берестейський, 142.
Солом’янський район:
- вул. Травнева;
- вул. Миколи Шепелєва;
- вул. Городня.
Шевченківський район:
- парк "Нивки" (західна частина);
- урочище (парк) "Бабин яр";
- Лук’янівське кладовище.
Раніше ми повідомляли, що у Києві можуть бути введені обмеження на постачання електроенергій. Енергетики просять киян зменшити енергоспоживання у пікові години.
У Києві за рішенням суду відновлять оплату паркування. Вартість паркування залежить від зони міста і починається від 5 грн/год.
Читайте Новини.LIVE!