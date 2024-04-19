Киян запрошують долучитися до щорічної загальноміської толоки — де знадобляться робочі руки

Кияни під час загальноміської толоки. Фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua

У Києві в суботу, 20 квітня, в рамках весняного двомісячника з благоустрою о 10:00 розпочнеться толока в усіх районах столиці. Загалом двомісячник, який стартував 20 березня, триватиме до 20 травня.

Про це поінформував директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

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"Щорічно триває масштабне впорядкування міського простору для очищення після зимового періоду та підготовки до літнього сезону", — зазначив Буділов.

Він додав, що для проведення традиційної щорічної толоки будуть задіяні всі комунальні служби, підприємства та установи різних форм власності.

"Запрошуємо долучатись до толок і громадські організації та киян", — додав чиновник.

Буділов також повідомив, що кожен, хто бажає, може вибрати зручне для себе місце та приєднатися до прибирання. На місцях діятимуть координатори, волонтери отримають увесь необхідний інвентарю — рукавички, пакети для сіття, граблі

Де буде організовано прибирання

Голосіївський район:

Голосіївський парк ім. Максима Рильського;

урочище "Теремки";

вул. Михайла Бойчука (з’їзд на вул. Саперно-Слобідську);

вул. Героїв Маріуполя, 6.

Дарницький район:

просп. Петра Григоренка, 40 (між торговими центрами "Метро" та "Епіцентр");

просп. Петра Григоренка (схили біля озера "Прірва");

вул. Драгоманова (прилегла територія до озера "Вулик").

Деснянський район:

вул. Братиславська, 9-Б ("Робін Гуд");

вул. Милославська (схили);

вул. Мелетія Смотрицького (схили).

Дніпровський район:

вул. Каховська;

перетин вул. Юрія Поправки та вул. Краківської;

вул. Романа Шухевича (ТРЦ "SkyMall").

Оболонський район:

вул. Північна, 3 (за гаражами);

просп. Оболонський, 22-А;

вул. Аманде Струве.

Печерський район:

парк "Слави" (вул. Лаврська);

вул. Михайла Бойчука, 4-30;

вул. Шовковична, 32/24;

бульв. Миколи Міхновського, 17/5;

Кловський узвіз, 9/2.

Подільський район:

вул. Електриків;

сквер на площі Валерія Марченка;

вул. Кирилівська, 34-38;

вул. Перемишльська, 4 (МЗК);

вул. Тульчинська, 7;

вул. Троїцько-Кирилівська, 14-А;

вул. Петропавлівська, 26;

вул. Копилівська, 10-Б – вул. Копилівська, 12-А;

просп. Свободи, 30-Б (алея з плит);

вул. Івана Виговського, 24-В – 26;

вул. Межова, 5;

пров. Чигиринський, 3;

просп. Георгія Гонгадзе, 20-Б (недобудова).

Святошинський район:

вул. Тулузи, 9 (стадіон "Зірка");

просп. Берестейський, 142.

Солом’янський район:

вул. Травнева;

вул. Миколи Шепелєва;

вул. Городня.

Шевченківський район:

парк "Нивки" (західна частина);

урочище (парк) "Бабин яр";

Лук’янівське кладовище.

Раніше ми повідомляли, що у Києві можуть бути введені обмеження на постачання електроенергій. Енергетики просять киян зменшити енергоспоживання у пікові години.

У Києві за рішенням суду відновлять оплату паркування. Вартість паркування залежить від зони міста і починається від 5 грн/год.