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Киян запрошують долучитися до щорічної загальноміської толоки — де знадобляться робочі руки

19 квітня 2024 23:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Киян запрошують долучитися до щорічної загальноміської толоки — де знадобляться робочі руки
Кияни під час загальноміської толоки. Фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві в суботу, 20 квітня, в рамках весняного двомісячника з благоустрою о 10:00 розпочнеться толока в усіх районах столиці. Загалом двомісячник, який стартував 20 березня, триватиме до 20 травня.

Про це поінформував директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

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"Щорічно триває масштабне впорядкування міського простору для очищення після зимового періоду та підготовки до літнього сезону", — зазначив Буділов.

Він додав, що для проведення традиційної щорічної толоки будуть задіяні всі комунальні служби, підприємства та установи різних форм власності.

"Запрошуємо долучатись до толок і громадські організації та киян", — додав чиновник.

Буділов також повідомив, що кожен, хто бажає, може вибрати зручне для себе місце та приєднатися до прибирання. На місцях діятимуть координатори, волонтери отримають увесь необхідний інвентарю — рукавички, пакети для сіття, граблі

Де буде організовано прибирання

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк ім. Максима Рильського;
  • урочище "Теремки";
  • вул. Михайла Бойчука (з’їзд на вул. Саперно-Слобідську);
  • вул. Героїв Маріуполя, 6.

Дарницький район:

  • просп. Петра Григоренка, 40 (між торговими центрами "Метро" та "Епіцентр");
  • просп. Петра Григоренка (схили біля озера "Прірва");
  • вул. Драгоманова (прилегла територія до озера "Вулик").

Деснянський район: 

  • вул. Братиславська, 9-Б ("Робін Гуд");
  • вул. Милославська (схили);
  • вул. Мелетія Смотрицького (схили).

Дніпровський район:

  • вул. Каховська;
  • перетин вул. Юрія Поправки та вул. Краківської;
  • вул. Романа Шухевича (ТРЦ "SkyMall").

Оболонський район:

  • вул. Північна, 3 (за гаражами);
  • просп. Оболонський, 22-А;
  • вул. Аманде Струве.

Печерський район: 

  • парк "Слави" (вул. Лаврська);
  • вул. Михайла Бойчука, 4-30;
  • вул. Шовковична, 32/24;
  • бульв. Миколи Міхновського, 17/5;
  • Кловський узвіз, 9/2.

Подільський район:

  • вул. Електриків;
  • сквер на площі Валерія Марченка;
  • вул. Кирилівська, 34-38;
  • вул. Перемишльська, 4 (МЗК);
  • вул. Тульчинська, 7;
  • вул. Троїцько-Кирилівська, 14-А;
  • вул. Петропавлівська, 26;
  • вул. Копилівська, 10-Б – вул. Копилівська, 12-А;
  • просп. Свободи, 30-Б (алея з плит);
  • вул. Івана Виговського, 24-В – 26;
  • вул. Межова, 5;
  • пров. Чигиринський, 3;
  • просп. Георгія Гонгадзе, 20-Б (недобудова).

Святошинський район:

  • вул. Тулузи, 9 (стадіон "Зірка");
  • просп. Берестейський, 142.

Солом’янський район:

  • вул. Травнева; 
  • вул. Миколи Шепелєва;
  • вул. Городня.

Шевченківський район:

  • парк "Нивки" (західна частина);
  • урочище (парк) "Бабин яр";
  • Лук’янівське кладовище.

Раніше ми повідомляли, що у Києві можуть бути введені обмеження на постачання електроенергій. Енергетики просять киян зменшити енергоспоживання у пікові години.

У Києві за рішенням суду відновлять оплату паркування. Вартість паркування залежить від зони міста і починається від 5 грн/год.

Київ
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прибирання
столиця

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