Киевлян приглашают присоединиться к ежегодной общегородской толоке — где понадобятся рабочие руки
В Киеве в субботу, 20 апреля, в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству в 10:00 начнется толока во всех районах столицы. В общей сложности двухмесячник, стартовавший 20 марта, продлится до 20 мая.
Об этом проинформировал директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов.
Толока в Киеве
"Ежегодно продолжается масштабное благоустройство городского пространства для очистки после зимнего периода и подготовки к летнему сезону", — отметил Будилов.
Он добавил, что для проведения традиционной ежегодной толоки будут задействованы все коммунальные службы, предприятия и учреждения разных форм собственности.
"Приглашаем приобщаться к точкам и общественные организации и киевлян", — добавил чиновник.
Будилов также сообщил, что каждый желающий может выбрать удобное для себя место и присоединиться к уборке. На местах будут действовать координаторы, волонтеры получат весь необходимый инвентарь — перчатки, сетевые пакеты, грабли
Где будет организована уборка
Голосеевский район:
- Голосеевский парк им. Максима Рыльского;
- урочище "Теремки";
- ул. Михаила Бойчука (съезд по ул. Саперно-Слободская);
- ул. Героев Мариуполя, 6
Дарницкий район:
- просп. Петра Григоренко, 40 (между торговыми центрами "Метро" и "Эпицентр");
- просп. Петра Григоренко (склоны у озера "Прирва");
- ул. Драгоманова (прилегающая территория к озеру "Улей").
Деснянский район:
- ул. Братиславская, 9-Б ("Робин Гуд");
- ул. Милославская (склоны);
- ул. Мелетия Смотрицкого (склоны).
Днепровский район:
- ул. Каховская;
- пересечение ул. Юрия Поправки и ул. Краковской;
- ул. Роман Шухевич (ТРЦ "SkyMall").
Оболонский район:
- ул. Северная, 3 (за гаражами);
- просп. Оболонский, 22-А;
- ул. Аманде Струве.
Печерский район:
- парк "Славы" (ул. Лаврская);
- ул. Михаила Бойчука, 4-30;
- ул. Шелковичная, 32/24;
- бульв. Николая Михновского, 17/5;
- Кловский спуск, 9/2.
Подольский район:
- ул. Электриков;
- сквер на площади Валерия Марченко;
- ул. Кирилловская, 34-38;
- ул. Перемышльская, 4 (МЗК);
- ул. Тульчинская, 7;
- ул. Троицко-Кирилловская, 14-А;
- ул. Петропавловская, 26;
- ул. Копыловская, 10-Б – ул. Копыловская, 12-А;
- просп. Свободы, 30-Б (аллея из плит);
- ул. Ивана Выговского, 24-В – 26;
- ул. Межевая, 5;
- пров. Чигиринский, 3;
- просп. Георгия Гонгадзе, 20-Б (недостройка).
Святошинский район:
- ул. Тулузы, 9 (стадион "Звезда");
- просп. Берестейский, 142.
Соломенский район:
- ул. Майская;
- ул. Николая Шепелева;
- ул. Огородная.
Шевченковский район:
- парк "Нивки" (западная часть);
- урочище (парк) "Бабий яр";
- Лукьяновское кладбище.
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