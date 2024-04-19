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Киевлян приглашают присоединиться к ежегодной общегородской толоке — где понадобятся рабочие руки

19 апреля 2024 23:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Киевлян приглашают присоединиться к ежегодной общегородской толоке — где понадобятся рабочие руки
Киевляне во время общегородской толоки. Фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве в субботу, 20 апреля, в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству в 10:00 начнется толока во всех районах столицы. В общей сложности двухмесячник, стартовавший 20 марта, продлится до 20 мая.

Об этом проинформировал директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов.

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"Ежегодно продолжается масштабное благоустройство городского пространства для очистки после зимнего периода и подготовки к летнему сезону", — отметил Будилов.

Он добавил, что для проведения традиционной ежегодной толоки будут задействованы все коммунальные службы, предприятия и учреждения разных форм собственности.

"Приглашаем приобщаться к точкам и общественные организации и киевлян", — добавил чиновник.

Будилов также сообщил, что каждый желающий может выбрать удобное для себя место и присоединиться к уборке. На местах будут действовать координаторы, волонтеры получат весь необходимый инвентарь — перчатки, сетевые пакеты, грабли

Где будет организована уборка

Голосеевский район:

  • Голосеевский парк им. Максима Рыльского;
  • урочище "Теремки";
  • ул. Михаила Бойчука (съезд по ул. Саперно-Слободская);
  • ул. Героев Мариуполя, 6

Дарницкий район:

  • просп. Петра Григоренко, 40 (между торговыми центрами "Метро" и "Эпицентр");
  • просп. Петра Григоренко (склоны у озера "Прирва");
  • ул. Драгоманова (прилегающая территория к озеру "Улей").

Деснянский район:

  • ул. Братиславская, 9-Б ("Робин Гуд");
  • ул. Милославская (склоны);
  • ул. Мелетия Смотрицкого (склоны).

Днепровский район:

  • ул. Каховская;
  • пересечение ул. Юрия Поправки и ул. Краковской;
  • ул. Роман Шухевич (ТРЦ "SkyMall").

Оболонский район:

  • ул. Северная, 3 (за гаражами);
  • просп. Оболонский, 22-А;
  • ул. Аманде Струве.

Печерский район:

  • парк "Славы" (ул. Лаврская);
  • ул. Михаила Бойчука, 4-30;
  • ул. Шелковичная, 32/24;
  • бульв. Николая Михновского, 17/5;
  • Кловский спуск, 9/2.

Подольский район:

  • ул. Электриков;
  • сквер на площади Валерия Марченко;
  • ул. Кирилловская, 34-38;
  • ул. Перемышльская, 4 (МЗК);
  • ул. Тульчинская, 7;
  • ул. Троицко-Кирилловская, 14-А;
  • ул. Петропавловская, 26;
  • ул. Копыловская, 10-Б – ул. Копыловская, 12-А;
  • просп. Свободы, 30-Б (аллея из плит);
  • ул. Ивана Выговского, 24-В – 26;
  • ул. Межевая, 5;
  • пров. Чигиринский, 3;
  • просп. Георгия Гонгадзе, 20-Б (недостройка).

Святошинский район:

  • ул. Тулузы, 9 (стадион "Звезда");
  • просп. Берестейский, 142.

Соломенский район:

  • ул. Майская;
  • ул. Николая Шепелева;
  • ул. Огородная.

Шевченковский район:

  • парк "Нивки" (западная часть);
  • урочище (парк) "Бабий яр";
  • Лукьяновское кладбище.

Ранее мы сообщали, что в Киеве могут быть введены ограничения на поставку электроэнергии. Энергетики просят киевлян снизить энергопотребление в пиковые часы.

В Киеве по решению суда возобновят оплату парковки. Стоимость парковки зависит от зоны города и начинается от 5 грн/час.

Киев
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