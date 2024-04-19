Киевлян приглашают присоединиться к ежегодной общегородской толоке — где понадобятся рабочие руки

Киевляне во время общегородской толоки. Фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua

В Киеве в субботу, 20 апреля, в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству в 10:00 начнется толока во всех районах столицы. В общей сложности двухмесячник, стартовавший 20 марта, продлится до 20 мая.

Об этом проинформировал директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов.

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"Ежегодно продолжается масштабное благоустройство городского пространства для очистки после зимнего периода и подготовки к летнему сезону", — отметил Будилов.

Он добавил, что для проведения традиционной ежегодной толоки будут задействованы все коммунальные службы, предприятия и учреждения разных форм собственности.

"Приглашаем приобщаться к точкам и общественные организации и киевлян", — добавил чиновник.

Будилов также сообщил, что каждый желающий может выбрать удобное для себя место и присоединиться к уборке. На местах будут действовать координаторы, волонтеры получат весь необходимый инвентарь — перчатки, сетевые пакеты, грабли

Где будет организована уборка

Голосеевский район:

Голосеевский парк им. Максима Рыльского;

урочище "Теремки";

ул. Михаила Бойчука (съезд по ул. Саперно-Слободская);

ул. Героев Мариуполя, 6

Дарницкий район:

просп. Петра Григоренко, 40 (между торговыми центрами "Метро" и "Эпицентр");

просп. Петра Григоренко (склоны у озера "Прирва");

ул. Драгоманова (прилегающая территория к озеру "Улей").

Деснянский район:

ул. Братиславская, 9-Б ("Робин Гуд");

ул. Милославская (склоны);

ул. Мелетия Смотрицкого (склоны).

Днепровский район:

ул. Каховская;

пересечение ул. Юрия Поправки и ул. Краковской;

ул. Роман Шухевич (ТРЦ "SkyMall").

Оболонский район:

ул. Северная, 3 (за гаражами);

просп. Оболонский, 22-А;

ул. Аманде Струве.

Печерский район:

парк "Славы" (ул. Лаврская);

ул. Михаила Бойчука, 4-30;

ул. Шелковичная, 32/24;

бульв. Николая Михновского, 17/5;

Кловский спуск, 9/2.

Подольский район:

ул. Электриков;

сквер на площади Валерия Марченко;

ул. Кирилловская, 34-38;

ул. Перемышльская, 4 (МЗК);

ул. Тульчинская, 7;

ул. Троицко-Кирилловская, 14-А;

ул. Петропавловская, 26;

ул. Копыловская, 10-Б – ул. Копыловская, 12-А;

просп. Свободы, 30-Б (аллея из плит);

ул. Ивана Выговского, 24-В – 26;

ул. Межевая, 5;

пров. Чигиринский, 3;

просп. Георгия Гонгадзе, 20-Б (недостройка).

Святошинский район:

ул. Тулузы, 9 (стадион "Звезда");

просп. Берестейский, 142.

Соломенский район:

ул. Майская;

ул. Николая Шепелева;

ул. Огородная.

Шевченковский район:

парк "Нивки" (западная часть);

урочище (парк) "Бабий яр";

Лукьяновское кладбище.

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