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У Києві паркування знову стане платним — в КМДА назвали дату та тарифи

19 квітня 2024 00:07
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві паркування знову стане платним — в КМДА назвали дату та тарифи
Паркінг. Фото: Олег Переверзєв/Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві за рішенням суду відновлять оплату паркування. Вартість паркування залежить від зони міста і починається від 5 грн/год.

Про це повідомила Київська міська рада у четвер, 18 квітня.

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Тарифи за паркування у Києві

Починаючи з 22 квітня, за паркування у Києві доведеться платити. Оплатити паркування буде можливим через додаток "Київ Цифровий".

Як і раніше, оплата за паркування на муніципальних стоянках буде стягуватися тільки в робочі дні з 08:00 до 22:00. У вихідні та поза цими годинами в будні паркування буде безкоштовним.

Тарифи на паркування варіюються залежно від зони:

  • 1 зона, центр міста біля вул. Хрещатик – 35 грн за годину;
  • 2 зона, широкий центр від Шулявки до Печерська – 25 грн за годину;
  • 3 зона, інші райони міста – 5 грн за годину.

Щоб сплатити за паркування через мобільний додаток, потрібно:

  • Обрати "Сервіси водія" та "Погодинне паркування";
  • Вибрати або ввести номер автомобіля;
  • Вказати адресу та номер парковки або дозволити додатку автоматично визначити їх за допомогою геолокації;
  • Натиснути "Почати паркування";
  • Натиснути "Завершити паркування", коли ви залишите парковку, після чого можна перейти до "Оплати паркування".

Оплатити паркування можна за допомогою банківської картки, Apple Pay або Google Pay.

На муніципальних паркінгах не приймаються готівкові платежі. Оплата через міський додаток є офіційною і вноситься до бюджету Києва, який використовується для відновлення інфраструктури міста в умовах воєнного стану.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не накладають штрафи та не евакуюють автомобілі.

Нагадаємо, що в КМДА показали хід робіт з облаштування тунелів метро на Подільському мості.

Раніше ми писали, що у Києві з 30 березня по 15 червня частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи на мосту, що сполучає лівий та правий береги столиці. Йдеться про Північний міст.

тарифи
Київ
транспорт
КМДА
парковка
автомобіль

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