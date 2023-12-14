Киянам повертатимуть гроші за вимушену пересадку між "Либідською" і "Теремками"

Люди чекають на транспорт на зупинці метро "Либідська". Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції "Либідська". Таке рішення ухвалили 14 грудня на засіданні Київради.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"За моєї ініціативи Київрада ухвалила сьогодні рішення про те, щоб пасажири метро не переплачували за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції "Либідська". Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси та тролейбуси через закриті шести станцій "синьої" гілки метро", — написав Кличко.

Зазначається, що для отримання компенсацій під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Вночі кошти за зайві поїздки повертатимуться назад на картку.

Система повернення поїздок запрацює в понеділок.

Інформація щодо компенсації поїздок. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше у КМДА планували ввести єдиний квиток маршруті між станціями метро "Теремки" та "Либідська". Це варіант безкоштовного проїзду, який здійснюватиметься автобусами.

До слова, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях "синьої" гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас повідомили, що дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.