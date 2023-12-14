Киевлянам будут возвращать деньги за вынужденную пересадку между "Лыбидской" и "Теремками"

Люди ждут транспорта на остановке метро "Лыбидская". Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Киевляне будут получать компенсацию поездок за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции "Лыбидская". Такое решение было принято 14 декабря на заседании Киевсовета.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Киевляне получат компенсации за поездки

"По моей инициативе Киевсовет принял сегодня решение о том, чтобы пассажиры метро не переплачивали за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции "Лыбидская". Киевляне будут получать компенсацию поездок за пересадку на автобусы и троллейбусы из-за закрытых шести станций "синей" ветки метро", — написал Кличко.

Отмечается, что для получения компенсаций при поездке нужно будет провалидировать транспортную карту на каждой пересадке. Ночью средства за лишние поездки будут возвращаться обратно на карту.

Система возвращения поездок заработает в понедельник.

Информация о компенсации поездок. Фото: скриншот

Напомним, ранее в КГГА планировали ввести единый билет на маршруте между станциями метро "Теремки" и "Лыбидская". Это вариант бесплатного проезда, осуществляемого автобусами.

К слову, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время сообщили, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.