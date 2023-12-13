КМДА планує ввести єдиний квиток для проїзду зачиненими станціями метро

Люди чекають на транспорт на зупинці метро "Либідська". Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У КМДА планують ввести єдиний квиток маршруті між станціями метро "Теремки" та "Либідська". Це варіант безкоштовного проїзду, який здійснюватиметься автобусами.

Про це повідомив голова фракції "Удар" у Київраді Дмитро Білоцерковець в інтерв'ю "РБК-Україна".

Читайте також:

Безкоштовний єдиний квиток

"Я вважаю це найголовнішім питанням. Тому що це стосується насамперед комфорту та справедливості щодо людей. Воно вже на фініші. Зараз вирішується, чи буде це єдиний квиток або ж автобус буде просто безкоштовно їздити від станції метро "Либідська" до "Теремків", — сказав політик.

За його словами, через критичну ситуацію на перегінному тунелі між "Деміївською" та "Либідською" таке рішення не було відразу узгоджене.

"Тому для уникнення загибелі людей, як це відбувалося у 2010 році, вирішили закрити можливість проїзду", — пояснив нардеп та зауважив, що човниковий рух між зачиненими станціями вже запрацював.

"Сьогодні-завтра буде вирішено питання стосовно того, аби люди не сплачували двічі, навіть тричі, а за тим само тарифом, як вони заходять до метро", — сказав він.

Білоцерковець каже: столиця має технічну можливість запровадити такий варіант. Наразі розглядається варіант впровадження єдиного квитка або ж безкоштовного проїзду, який організують автобуси.

"Це буде вирішено або через єдиний квиток, бо така технічна можливість у міста є, або через безкоштовний рух автобусів. Зараз вирішують, хто саме буде отримувати відповідні пільги: або метрополітен, або "Київпастранс", — підсумував Білоцерковець.

Нагадаємо, що раніше через російську нічну атаку по Києву затопило підземний пішохідний перехід. Водночас КМДА показало графік човникового руху поїздів столичного метро через аварію на перегонному тунелі.