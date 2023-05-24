Киянам розповіли, що робити, якщо укриття закрите

Чоловік заходить до укриття. Фото: УНІАН

Перший заступник начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майор Володимир Кидонь запевнив громадськість, що всі проблемні об'єкти, включаючи укриття, будуть своєчасно визначатися, а до них забезпечуватиметься безперешкодний доступ. Київ регулярно зазнає повітряних нападів, і в ході останніх атак з'ясувалося, що не всі укриття доступні для киян.

Про це повідомляє КМВА.

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Укриття для киян

Генерал-майор Кидонь зазначив, що Київ регулярно зазнає повітряних нападів, і в ході останніх атак з'ясувалося, що не всі укриття доступні для киян. Однак він запевняє, що це не системна проблема, а скоріше окремі випадки, на які місцева влада реагує та розв'язує проблеми безпосередньо на місцях.

Рада оборони, під головуванням начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Попко, поставила завдання структурним підрозділам виявити закриті укриття та забезпечити до них вільний доступ. Наразі відбуваються перевірки споруд цивільного захисту у рамках військових навчань за участю підрозділів оборони Києва, запланованих на період з 23 по 25 травня 2023 року.

Ведеться систематична робота, що включає виїзди на проблемні об'єкти та взаємодію з районними державними адміністраціями та балансоутримувачами укриттів. Національна поліція вже здійснила перевірку 34 проблемних укриттів, в результаті якої було виявлено чотири укриття, що не функціонують, п'ять об'єктів, які не враховуються як укриття, і два фактично відсутні. Інші споруди функціонують у штатному режимі.

У разі закриття укриття під час тривоги громадянам пропонується зателефонувати 101 або 1551 для виклику рятувальників, які прибудуть та відкриють укриття.

Основний пріоритет — це захист життя та безпеки людей, і Київська міська військова адміністрація зобов'язується вжити всіх необхідних заходів, щоб кожен мешканець Києва відчував себе захищеним.

Нагадаємо, що 17 травня Київська міська військова адміністрація повідомили, що надійшли численні скарги щодо закритих укриттів під час повітряної тривоги. Сергій Попко зазначив, що такі випадки були зафіксовані практично у всіх районах столиці.

Також ми писали, що 16 травня Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною з приводу щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей були збиті.

У ніч проти 16 травня російські окупанти здійснили жорстокий обстріл столиці. Уламки ракети впали на територію зоопарку.

Також учора, 16 травня, у Києві виявили шістьох блогерів, які знімали на відео роботу систем протиповітряної оборони. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років