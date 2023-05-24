Киевлянам рассказали, что делать, есть укрытие закрыто

Мужчина заходит в укрытие. Фото: УНИАН

Первый заместитель начальника Киевской городской военной администрации, генерал-майор Владимир Кидонь, заверил общественность, что все проблемные объекты, включая укрытия, будут своевременно определяться, а к ним будет обеспечиваться беспрепятственный доступ. Киев регулярно подвергается воздушным нападениям, и в ходе последних атак выяснилось, что не все укрытия доступны для киевлян.

Об этом сообщает КГВА.

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Генерал-майор Кидонь отметил, что Киев регулярно подвергается воздушным нападениям, и в ходе последних атак выяснилось, что не все укрытия доступны для киевлян. Однако он уверяет, что это не системная проблема, а скорее отдельные случаи, на которые местные власти реагируют и решают проблемы непосредственно на местах.

Совет обороны, под председательством начальника Киевской городской военной администрации генерал-полковника Сергея Попко, поставил задачу структурным подразделениям обнаружить закрытые укрытия и обеспечить к ним свободный доступ. В настоящее время проходят проверки сооружений гражданской защиты в рамках военных учений с участием подразделений обороны Киева, запланированных на период с 23 по 25 мая 2023 года.

Ведется систематическая работа, включающая выезды на проблемные объекты и взаимодействие с районными государственными администрациями и балансодержателями укрытий. Национальная полиция уже осуществила проверку 34 проблемных укрытий, в результате которой было выявлено четыре нефункционирующих укрытия, пять объектов, которые не учитываются как укрытия, и два фактически отсутствующих. Остальные сооружения функционируют в штатном режиме.

В случае закрытия укрытия во время тревоги, гражданам предлагается позвонить по телефону 101 или 1551 для вызова спасателей, которые прибудут и откроют укрытие.

Основной приоритет — это защита жизни и безопасности людей, и Киевская городская военная администрация обязуется предпринять все необходимые меры, чтобы каждый житель Киева чувствовал себя защищенным.

Напомним, что 17 мая, Киевская городская военная администрация сообщили, что поступили многочисленные жалобы по закрытым укрытиям во время воздушной тревоги. Сергей Попко отметил, что подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы.

Также мы писали, что 16 мая, Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая. Эта атака стала уникальной по поводу плотности ракетных ударов, но большинство российских целей были сбиты.

В ночь на 16 мая российские оккупанты совершили жестокий обстрел столицы. Обломки ракеты рухнули на территорию зоопарка.

Также вчера, 16 мая, в Киеве обнаружили шестерых блогеров, снимавших на видео работу систем противовоздушной обороны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет