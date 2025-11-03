Закревський розкритикував київську владу за погану підготовку до зими

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський розкритикував бездіяльність столичної влади у підготовці до опалювального сезону та порівняв її роботу з ефективними діями керівництва Миколаївщини й Харківщини. Експерт наголосив, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та енергетики південних регіонів демонструють приклад справжньої професійності, злагодженості й відповідальності, попри постійну загрозу обстрілів.

Про це Андрій Закревський висловився в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Київ готовий до зими гірше за області, які постійно обстрілює Росія

"Кім молодець, харків'яни молодці. Кияни будуть довго ще ковирятися в носі, замість того, щоб зробити те, що зробив Кім і зробили харків'яни.

Я хочу, до речі, всім енергетикам Миколаївщини передати вітання і сказати, що вони просто молодці. Умови, в яких зараз Херсонщина і Миколаївщина тримає свій енергетичний фронт, це робить, це справжні герої. І бачите, вони не жаліються", — сказав Закревський.

За його словами, саме такий підхід є прикладом, якого варто дотримуватися київським управлінцям.

Нагадаємо, у Києві мешканці кількох будинків досі мерзнуть у своїх оселях після російських атак, які пошкодили будівлі та комунікації.

Також нардеп заявив про великі втрати теплоносіїв в мережах у Києві під час опалювального сезону.

Раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповідав, як область готують до опалювального сезону у кризових ситуаціях.