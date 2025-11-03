Видео
Киевляне будут сидеть без тепла — эксперт раскритиковал Кличко

Дата публикации 3 ноября 2025 12:50
обновлено: 12:59
Закревский раскритиковал киевскую власть за плохую подготовку к зиме
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский раскритиковал бездействие столичной власти в подготовке к отопительному сезону и сравнил ее работу с эффективными действиями руководства Николаевщины и Харьковщины. Эксперт отметил, что председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и энергетики южных регионов демонстрируют пример настоящего профессионализма, слаженности и ответственности, несмотря на постоянную угрозу обстрелов.

Об этом Андрей Закревский высказался в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Киев готов к зиме хуже, чем области, которые постоянно обстреливает Россия

"Ким молодец, харьковчане молодцы. Киевляне будут долго еще ковыряться в носу, вместо того, чтобы сделать то, что сделал Ким, и сделали харьковчане. Я хочу, кстати, всем энергетикам Николаевщины передать поздравления и сказать, что они просто молодцы. Условия, в которых сейчас Херсонщина и Николаевщина держат свой энергетический фронт, это делает, это настоящие герои. И видите, они не жалуются", — сказал Закревский.

По его словам, именно такой подход является примером, которого следует придерживаться киевским управленцам.

Напомним, в Киеве жители нескольких домов до сих пор мерзнут в своих домах после российских атак, которые повредили здания и коммуникации.

Также нардеп заявил о больших потерях теплоносителей в сетях в Киеве во время отопительного сезона.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказывал, как область готовят к отопительному сезону в кризисных ситуациях.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
