Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Управлінська катастрофа — яка кількість втрат тепла в Києві

Управлінська катастрофа — яка кількість втрат тепла в Києві

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 22:21
Оновлено: 22:21
Кучеренко заявив про критичні втрати тепла в Києві — яка кількість
Батарея. Фото: УНІАН

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко заявив, що у Києві є величезна біда. За його словами, йдеться про теплові мережі.

Про це Олексій Кучеренко сказав в ефірі "Київський час" у середу, 29 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Проблема з теплом у Києві

Кучеренко зауважив, що "Київтеплоенерго" показує 27% втрат тепла у теплових мережах міста.

"Це катастрофа. Це сором. У Черкасах та Житомирі втрати тепла по 10–11%, якщо Київ показує 27%, то це на 16% більше спалюється газу, втрачається тепла, це є катастрофа управлінська", — сказав він.

За його словами, так економіки ніколи не буде, коли втрачається 27% генерації тепла. Він закликав наводити порядок у тепломережах і контролювати ефективність генерації тепла ТЕЦ і котелень. 

"Я концентруюся на цьому і сподіваюся, що інші також зацікавляться цією проблемою", — додав Кучеренко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив про старт опалювального сезону в столиці 29 жовтня.

А 28 жовтня опалювальний сезон у житловому фонді розпочався й у Київській області

Київ тепломережа нардепи теплопостачання опалення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації