Кучеренко заявив про критичні втрати тепла в Києві — яка кількість

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко заявив, що у Києві є величезна біда. За його словами, йдеться про теплові мережі.

Про це Олексій Кучеренко сказав в ефірі "Київський час" у середу, 29 жовтня.

Проблема з теплом у Києві

Кучеренко зауважив, що "Київтеплоенерго" показує 27% втрат тепла у теплових мережах міста.

"Це катастрофа. Це сором. У Черкасах та Житомирі втрати тепла по 10–11%, якщо Київ показує 27%, то це на 16% більше спалюється газу, втрачається тепла, це є катастрофа управлінська", — сказав він.

За його словами, так економіки ніколи не буде, коли втрачається 27% генерації тепла. Він закликав наводити порядок у тепломережах і контролювати ефективність генерації тепла ТЕЦ і котелень.

"Я концентруюся на цьому і сподіваюся, що інші також зацікавляться цією проблемою", — додав Кучеренко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив про старт опалювального сезону в столиці 29 жовтня.

А 28 жовтня опалювальний сезон у житловому фонді розпочався й у Київській області.