Яка головна поразка влади Києва у 2025 році — опитування містян

Жителька Києва. Фото: кадр з відео

Рік підходить до завершення, тож саме час підбивати підсумки. 2025-й для жителів Києва став непростим. Як зазначають містяни, влада припустилася низки помилок та зазнала чималих невдач.

Про найбільші з них кияни розповіли журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко під час опитування для програми "Київський час".

Реклама

Читайте також:

Головні поразки київської влади у 2025 році

Жителі столиці зазначають, що є кілька найбільших помилок, яких припустилася київська влада у 2025 році. Йдеться про корупцію, роз'єднаність суспільства, погане харчування в школах, вимкнені світлофори під час відключень світла та брак нормальних бомбосховищ на 4-й рік війни.

Ось, чим найбільше незадоволені кияни:

"Головна поразка нашої влади — дуже велика корупція";

"Поразка тому, що наші люди роздвоєні, не зовсім зосереджені. Одні так думають, інші так. Якби були всі разом, було б все добре";

"Харчування діток в школі. Чому немає ніяких пільгових програм? Так само їдеш за кермом, а світлофори не світять, коли вимикають світло. Це проблема, особливо для новачків";

"Четвертий рік війни, але немає нормальних бомбосховищ. Ця проблема для людей дуже велика".

Студентка, яка навчається у столиці також поскаржилася на низькі стипендії. Дівчина зауважила, що виплати у розмірі 2 тисячі гривень — це дуже мало.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у КМДА заявили про системні порушення в Київраді. Вони стосуються земельних питань.

Також ми розповідали про те, у Києві та області сотні будинків без належного електропостачання. Вони підключені до електрики як будмайданчики.