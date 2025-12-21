Видео
Главная Киев Киевляне назвали главные провалы власти города в 2025-м — опрос

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 16:23
Какое главное поражение власти Киева в 2025 году — опрос горожан
Жительница Киева. Фото: кадр из видео

Год подходит к завершению, поэтому самое время подводить итоги. 2025-й для жителей Киева стал непростым. Как отмечают горожане, власть допустила ряд ошибок и потерпела немалые неудачи.

О самых больших из них киевляне рассказали журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко во время опроса для программы "Київський час".

Главные поражения киевской власти в 2025 году

Жители столицы отмечают, что есть несколько самых больших ошибок, которые допустила киевская власть в 2025 году. Речь идет о коррупции, разобщенности общества, плохом питании в школах, выключенных светофорах во время отключений света и нехватке нормальных бомбоубежищ на 4-й год войны.

Вот, чем больше всего недовольны киевляне:

  • "Главное поражение нашей власти — очень большая коррупция";
  • "Поражение потому, что наши люди раздвоены, не совсем сосредоточены. Одни так думают, другие так. Если бы были все вместе, было бы все хорошо";
  • "Питание деток в школе. Почему нет никаких льготных программ? Так же едешь за рулем, а светофоры не светят, когда выключают свет. Это проблема, особенно для новичков";
  • "Четвертый год войны, но нет нормальных бомбоубежищ. Эта проблема для людей очень большая".

Студентка, которая учится в столице также пожаловалась на низкие стипендии. Девушка отметила, что выплаты в размере 2 тысячи гривен — это очень мало.

Напомним, ранее мы писали о том, что в КГГА заявили о системных нарушениях в Киевсовете. Они касаются земельных вопросов.

Также мы рассказывали о том, в Киеве и области сотни домов без надлежащего электроснабжения. Они подключены к электричеству как стройплощадки.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
