Какое главное поражение власти Киева в 2025 году — опрос горожан

Год подходит к завершению, поэтому самое время подводить итоги. 2025-й для жителей Киева стал непростым. Как отмечают горожане, власть допустила ряд ошибок и потерпела немалые неудачи.

О самых больших из них киевляне рассказали журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко во время опроса для программы "Київський час".

Главные поражения киевской власти в 2025 году

Жители столицы отмечают, что есть несколько самых больших ошибок, которые допустила киевская власть в 2025 году. Речь идет о коррупции, разобщенности общества, плохом питании в школах, выключенных светофорах во время отключений света и нехватке нормальных бомбоубежищ на 4-й год войны.

Вот, чем больше всего недовольны киевляне:

"Главное поражение нашей власти — очень большая коррупция";

"Поражение потому, что наши люди раздвоены, не совсем сосредоточены. Одни так думают, другие так. Если бы были все вместе, было бы все хорошо";

"Питание деток в школе. Почему нет никаких льготных программ? Так же едешь за рулем, а светофоры не светят, когда выключают свет. Это проблема, особенно для новичков";

"Четвертый год войны, но нет нормальных бомбоубежищ. Эта проблема для людей очень большая".

Студентка, которая учится в столице также пожаловалась на низкие стипендии. Девушка отметила, что выплаты в размере 2 тысячи гривен — это очень мало.

