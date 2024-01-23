Кияни під загрозою — в ДБР пояснили, чому забудова Київської ГЕС це небезпечно

Київська ГЕС. Фото: kyiv.comments.ua

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов розповів, що забудова земель поруч з Київською ГЕС може призвести до техногенної катастрофи. За його словами, це заборонено законом.

Про це Олексій Сухачов сказав на брифінгу для преси.

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"Будь-яке житлове будівництво на дамбі заборонено згідно із законом", — наголосив Сухачов.

За його словами, дозвіл на виділення земель на території гідротехнічних споруд може бути надано лише в оренду для сінокосіння чи випасання, ведення лісогосподарської, мисливської або рибогосподарської діяльності.

"Забудова на цій ділянці не просто так заборонена законом — це може призвести до техногенної катастрофи, від якої до речі, могли постраждати не лише мешканці цих містечок, але й кияни", — зазначив директор ДБР.

Він розповів, що забудова прибережної території ускладнила працівникам Київської ГЕС здійснення регламентних та інших робіт.

Сухачов зазначив, що земля розташована в мальовничому місці, неподалік від Києва, тому є привабливою для забудовників та клієнтів. Протягом останніх десяти років на цій території почали зростати елітні котеджні містечка.

Як зазначив директор ДБР, вже документально підтверджена незаконна приватизація понад 7 га, але робота не зупиняється ні на хвилину. Наразі вживаються заходи щодо доведення причетності вказаних осіб до заволодіння близько 300 га земель орієнтовною вартістю 1,1 млрд грн.

Станом на сьогодні встановлено 12 осіб причетних до оборудки, однак це не весь список. За словами Сухачова, серед тих, хто вже отримав підозри, є три відомі бізнесмени, які поділили між собою територію.

"Чиновники видавали землю на території Київської ГЕС начебто для ведення господарства, в тому числі — підставним особам, яких підшуковували підручні бізнесменів за 1 тис. гривень. Потім компанії бізнесменів купляли у них ці ділянки за безцінь. Далі відбувалось будівництво елітного житла, яке продавалося за ціною від 500 тис. доларів США і вище, але при цьому новому власнику продавалася лише земельна ділянка, податки від продажу будинку не нараховувалися і не сплачувалися", — розповів він.

Директор ДБР зазначив, щоб уникнути встановленої процедури введення житлового будинку в експлуатацію видавались довідки, у яких вказувалось про те, що будинки побудовані нібито до 1991 року.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня вже зафіксовано 22 постраждалих. При цьому, 13 із них госпіталізовано.

Також ми писали, що спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій показали, як ліквідують бойову частину ворожої ракети Х-101. Сьогодні, 23 січня, внаслідок ворожого обстрілу, ракета впала на одній з вулиць Святошинського району столиці.