Киевляне под угрозой — в ГБР объяснили, почему застройка Киевской ГЭС это опасно

Киевская ГЭС. Фото: kyiv.comments.ua

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев рассказал, что застройка земель рядом с Киевской ГЭС может привести к техногенной катастрофе. По его словам, это запрещено законом.

Об этом Алексей Сухачев сказал на брифинге для прессы.

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Застройка территории рядом с Киевской ГЭС

"Любое жилищное строительство на дамбе запрещено по закону", — подчеркнул Сухачев.

По его словам, разрешение на выделение земель на территории гидротехнических сооружений может быть предоставлено только в аренду для сенокосения или выпаса, ведения лесохозяйственной, охотничьей или рыбохозяйственной деятельности.

"Застройка на этом участке не просто так запрещена законом — это может привести к техногенной катастрофе, от которой кстати, могли пострадать не только жители этих городков, но и киевляне", — отметил директор ГБР.

Он рассказал, что застройка прибрежной территории усложнила работникам Киевской ГЭС осуществление регламентных и других работ.

Сухачев отметил, что земля расположена в живописном месте, недалеко от Киева, поэтому является привлекательной для застройщиков и клиентов. В течение последних десяти лет на этой территории начали расти элитные коттеджные городки.

Как отметил директор ГБР, уже документально подтверждена незаконная приватизация более 7 га, но работа не останавливается ни на минуту. В настоящее время принимаются меры по доведению причастности указанных лиц к завладению около 300 га земель ориентировочной стоимостью 1,1 млрд грн.

На сегодня установлено 12 человек причастных к сделке, однако это не весь список. По словам Сухачева, среди тех, кто уже получил подозрения, есть три известных бизнесмена, которые поделили между собой территорию.

"Чиновники выдавали землю на территории Киевской ГЭС якобы для ведения хозяйства, в том числе — подставным лицам, которых подыскивали подручные бизнесменов за 1 тыс. гривен. Затем компании бизнесменов покупали у них эти участки за бесценок. Далее происходило строительство элитного жилья, которое продавалось по цене от 500 тыс. долларов США и выше, но при этом новому владельцу продавался только земельный участок, налоги от продажи дома не начислялись и не уплачивались", — рассказал он.

Директор ГБР отметил, чтобы избежать установленной процедуры ввода жилого дома в эксплуатацию выдавались справки, в которых указывалось о том, что дома построены якобы до 1991 года.

Напомним, в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.

Также мы писали, что специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям показали, как ликвидируют боевую часть вражеской ракеты Х-101. Сегодня, 23 января, в результате вражеских обстрелов, ракета упала на одной из улиц Святошинского района столицы.