Жителі будинку у Києві розповіли Новини.LIVE, як пережили обстріл Солом’янського району

Руйнування в будинку в Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE

Ворог завдав комбінованого удару по Києву 23 січня. Внаслідок обстрілу Солом'янського району зазнав руйнувань житловий будинок.

Мешканці будинку розповіли кореспонденту Новини.LIVE деталі російської атаки по одному з районів столиці.

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Жителька будинку розповіла, що її сім'я і вона хотіли спуститися в укриття, але не встигли. Під час потужного удару ракети росіян мешканці будинку перебували у під'їзді. Ударною хвилею вибило вікна і скло та пил посипалися на людей.

"Ми не постраждали, ми виходили з парадного, хотіли спуститися в укриття, але не встигли. Скло посипалося. У сусідів повилітали вікна, у нас тільки погнуло. Головне, що всі живі. За два роки це був найпотужніший вибух", — зазначила мешканка будинку.

Співробітники поліції на місті падіння уламків. Фото: Новини.LIVE

Киянин Сергій розповів, що внаслідок обстрілу його домашні тварини померли, вони задихнулися чадним газом, а дружина наразі перебуває в лікарні, за її життя борються медики. Сам чоловік дивом врятувався, тому що не перебував в момент атаки вдома.

"Коти задихнулися чадним газом. Дружина — також, її зараз реанімують" — зазначив киянин.

Також рятувальник показав укриття, в якому перебували 60 дітей в момент російського удару. За його словами, двоє з них госпіталізовані до лікарень.

Нагадаємо, російські окупанти зранку 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися влучання у житлову інфраструктуру міста, а також є пошкодження автівок містян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня. Наразі фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.

Внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня вже зафіксовано загалом 22 постраждалих. При цьому 13 із них госпіталізовано.