Кияни підтримали охоронця, який не пустив в шкільне укриття дітей з собакою

Киянка, яка підтримала дії охоронця. Фото: скриншот

В Києві місцева мешканка підтримала дії охоронця, який не пустив дітей з собакою до шкільного укриття. Вона зазначає, що в деяких дітей може бути підвищена алергічна реакція.

Про це вона повідомила в коментарі журналісту Новини.LIVE.

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Мати одного з дітей, які навчаються в школі, заявила, що оскільки це бомбосховище належить школі, то, відповідно, там діють відповідні правила.

"Це бомбосховище — шкільне, і туди не мають права заходити з собаками. Я, як педіатр, знаю про ситуацію з астмами та алергіями", — заявила вона.

За її словами, бомбосховище в метро та в школі — різні речі.

"Я була в тому бомбосховищі, там дійсно немає чим дихати. Тому я вважаю, що охорона вчинила так, як вона і мала вчинити", — сказала вона.

Нагадаємо, що у Києві охоронець однієї зі шкіл не пустив дітей в укриття, бо вони були з собакою. Поки школярі шукали інше сховище, над ними збили ракету.

На інцидент відреагували у КМВА. Очільник адміністрації Сергій Попко заявив, що недопуск дітей до укриття через те, що вони були з собакою є неприпустимим. Усі бомбосховища мають бути у вільному доступі для всіх киян.