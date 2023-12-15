Кияни підтримали охоронця, який не пустив в шкільне укриття дітей з собакою
В Києві місцева мешканка підтримала дії охоронця, який не пустив дітей з собакою до шкільного укриття. Вона зазначає, що в деяких дітей може бути підвищена алергічна реакція.
Про це вона повідомила в коментарі журналісту Новини.LIVE.
Киянка підтримала охоронця
Мати одного з дітей, які навчаються в школі, заявила, що оскільки це бомбосховище належить школі, то, відповідно, там діють відповідні правила.
"Це бомбосховище — шкільне, і туди не мають права заходити з собаками. Я, як педіатр, знаю про ситуацію з астмами та алергіями", — заявила вона.
За її словами, бомбосховище в метро та в школі — різні речі.
"Я була в тому бомбосховищі, там дійсно немає чим дихати. Тому я вважаю, що охорона вчинила так, як вона і мала вчинити", — сказала вона.
Нагадаємо, що у Києві охоронець однієї зі шкіл не пустив дітей в укриття, бо вони були з собакою. Поки школярі шукали інше сховище, над ними збили ракету.
На інцидент відреагували у КМВА. Очільник адміністрації Сергій Попко заявив, що недопуск дітей до укриття через те, що вони були з собакою є неприпустимим. Усі бомбосховища мають бути у вільному доступі для всіх киян.
Читайте Новини.LIVE!