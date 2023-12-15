Киевляне поддержали охранника, не пустившего в школьное укрытие детей с собакой

Киевлянка, поддержавшая действия охранника. Фото: скриншот

В Киеве местная жительница поддержала действия охранника, не пустившего детей с собакой до школьного укрытия. Она отмечает, что у некоторых детей может быть повышена аллергическая реакция.

Об этом она сообщила в комментарии журналисту Новини.LIVE.

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Мать одного из детей, которые учатся в школе, заявила, что поскольку это бомбоубежище принадлежит школе, то, соответственно, там действуют соответствующие правила.

"Это бомбоубежище — школьное, и туда не имеют права заходить с собаками. Я, как педиатр, знаю о ситуациях с астмами и аллергиями", — заявила она.

По ее словам, бомбоубежище в метро и в школе — разные вещи.

"Я была в том бомбоубежище, там действительно нечем дышать. Поэтому я считаю, что охрана поступила так, как она должна была поступить", — сказала она.

Напомним, что в Киеве охранник одной из школ не пустил детей в укрытие, потому что они были с собакой. Пока школьники искали другое укрытие, над ними сбили ракету.

На инцидент отреагировали в КМВА. Глава администрации Сергей Попко заявил, что недопуск детей в укрытие из-за того, что они были с собакой, недопустим. Все бомбоубежища должны быть свободны для всех киевлян.