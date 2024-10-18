Подольский мост в Киеве — когда закончится ремонт

Подольский мост в Киеве. Фото: УНИАН

Сейчас на Подольском мосту в Киеве продолжаются ремонтные работы, он строится уже более 20 лет и открыт только для экстренных служб, спецтранспорта и одного автобуса. Однако местные власти обещают, что к началу ноября этого года мост будет полностью открыт.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Киев 24".

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Какие работы выполнены на Подольском мосту

Кличко рассказал, что на мосту по состоянию на 17 октября уже выполнены работы по строительству участка к дороге от улицы Петра Вышгорода до разворотного конца трамвая. Также сейчас работы продолжаются под железной дорогой 90-метрового тоннеля, там устанавливают железобетонные сваи.

"До конца октября или начала ноября мы планируем уже запустить весь транспорт по данному мосту", — заявил мэр столицы.

Кроме того, он отметил, что открытие этого моста для всех позволит снизить пробки и разгрузить другие путепроводы Киева.

В то же время он подчеркнул, что ремонтные работы проводились так долго из-за большого размера объекта. По его словам, это не просто арка через Днепр.

"Также в "теле моста" уже построены три станции метро. Это то, о чем мечтают жители Троещины. Мы рассматриваем сейчас также на этапе проектирования то, что касается ветки метро. И работаем над тем, чтобы был соответствующий проект метро на Троещину", — добавил Виталий Кличко.

Напомним, с 15 октября в Киеве полностью ограничили движение по пешеходному мосту в Голосеевском районе. Причина — противоаварийный ремонт.

Также недавно мы писали, что в Киевской области восстановят пять мостов, которые расположены в Вышгородском, Белоцерковском, Фастовском, Броварском и Бучанском районах. Это будет реализовано в рамках меморандума с французской компанией MATIERE