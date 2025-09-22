Кияни просять посилити безпеку в метро — з’явилася петиція

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Кияни звернулися до міської влади з проханням покращити безпеку в метро. Йдеться про комплекс додаткових заходів.

Про це йдеться у петиції на сайті Київської міської ради.

Реклама

Читайте також:

Безпека в метро Києва

Пропозиції у петиції стосуються технічного обладнання та суворішого контролю пасажирів. Відомо, що щодня столичне метро перевозить понад 1,5 мільйона людей. Крім того, вночі люди ховаються від російських обстрілів.

Автор петиції Андрій Машков наголошує, що Україна третій рік живе у стані повномасштабної війни з Росією. Місто майже щоночі зазнає комбінованих обстрілів.

"Правовий режим воєнного стану вимагає максимальної мобілізації безпекових заходів, але наразі це майже виконується", — зазначив Машков.

Він наголосив, що ніколи не бачив у метро Києва вибіркового догляду особистих речей пасажирів, а також не спостерігав, що працівники забороняли прохід із великими візками.

За словами автора петиції, будь-хто з протиправними намірами може легко занести вибухівку чи зброю.

Житель Києва пропонує:

категорично заборонити прохід пасажирів на станції метро з величезними візками, якими перевозиться сільськогосподарське збіжжя, реманент, продукти сільського господарства;

встановити камери спостереження в вагонах метрополітену з виведенням на монітори підрозділів охорони;

опрацювати технічну та правову можливість встановлення в вагонах метрополітену "тривожних" кнопок, натискання якої відразу ж дає підстави на реагування спеціальних служб та Національної поліції ;

встановлення хоча б на перехідних вузлах метро рентгенівські апарати для перевірки підозрілих вантажів, пакетів, сумок тощо;

розглянути правову і технічну можливість встановлення хоча б на перехідних вузлах металошукачів з відповідною калібровкою на предмет вагою від 600 грамів;

збільшення кількості камер з функцією розпізнавання облич на станціях метро;

залучення до охорони метрополітену кінологів зі спеціально натренованими на запах металу та вибухівки тваринами.

"Можливо, декому здається що ці заходи — недоречні і понаднормові. Але памʼятайте одне: теракт в місцях масового скупчення людей краще намагатися попередити, аніж потім ліквідовувати його наслідки", — додав автор петиції.

Станом на 22 вересня 09:45 її підписали 143 людини.

Петиція. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА анонсували будівництво зʼїзду метро на Поділ.

А раніше у мережі показали, що відбувається в метрополітені Києва після закриття. Там продовжується робота.