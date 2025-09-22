Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевляне просят улучшить безопасность в метро — что требуют

Киевляне просят улучшить безопасность в метро — что требуют

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 09:59
Киевляне просят усилить безопасность в метро — появилась петиция
Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Киевляне обратились к городским властям с просьбой улучшить безопасность в метро. Речь идет о комплексе дополнительных мер.

Об этом говорится в петиции на сайте Киевского городского совета.

Реклама
Читайте также:

Безопасность в метро Киева

Предложения в петиции касаются технического оборудования и более строгого контроля пассажиров. Известно, что ежедневно столичное метро перевозит более 1,5 миллиона человек. Кроме того, ночью люди прячутся от российских обстрелов.

Автор петиции Андрей Машков отмечает, что Украина третий год живет в состоянии полномасштабной войны с Россией. Город почти каждую ночь подвергается комбинированным обстрелам.

"Правовой режим военного положения требует максимальной мобилизации мер безопасности, но пока это почти выполняется", — отметил Машков.

Он отметил, что никогда не видел в метро Киева выборочного досмотра личных вещей пассажиров, а также не наблюдал, что работники запрещали проход с большими тележками.

По словам автора петиции, любой с противоправными намерениями может легко занести взрывчатку или оружие.

Житель Киева предлагает:

  • категорически запретить проход пассажиров на станции метро с огромными тележками, которыми перевозится сельскохозяйственное зерно, инвентарь, продукты сельского хозяйства;
  • установить камеры наблюдения в вагонах метрополитена с выводом на мониторы подразделений охраны;
  • проработать техническую и правовую возможность установки в вагонах метрополитена "тревожных" кнопок, нажатие которой сразу же дает основания на реагирование специальных служб и Национальной полиции;
  • установка хотя бы на переходных узлах метро рентгеновских аппаратов для проверки подозрительных грузов, пакетов, сумок и т.п.;
  • рассмотреть правовую и техническую возможность установки хотя бы на переходных узлах металлоискателей с соответствующей калибровкой на предмет весом от 600 граммов;
  • увеличение количества камер с функцией распознавания лиц на станциях метро;
  • привлечение к охране метрополитена кинологов со специально обученными на запах металла и взрывчатки животными.

"Возможно, некоторым кажется, что эти меры — неуместны и сверхурочные. Но помните одно: теракт в местах массового скопления людей лучше пытаться предупредить, чем потом ликвидировать его последствия", — добавил автор петиции.

По состоянию на 22 сентября 09:45 ее подписали 143 человека.

null
Петиция. Фото: скриншот

Напомним, в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА анонсировали строительство съезда метро на Подол.

А ранее в сети показали, что происходит в метрополитене Киева после закрытия. Там продолжается работа.

Киев метро петиция безопасность метрополитен
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации