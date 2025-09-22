Киевляне просят усилить безопасность в метро — появилась петиция

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Киевляне обратились к городским властям с просьбой улучшить безопасность в метро. Речь идет о комплексе дополнительных мер.

Об этом говорится в петиции на сайте Киевского городского совета.

Безопасность в метро Киева

Предложения в петиции касаются технического оборудования и более строгого контроля пассажиров. Известно, что ежедневно столичное метро перевозит более 1,5 миллиона человек. Кроме того, ночью люди прячутся от российских обстрелов.

Автор петиции Андрей Машков отмечает, что Украина третий год живет в состоянии полномасштабной войны с Россией. Город почти каждую ночь подвергается комбинированным обстрелам.

"Правовой режим военного положения требует максимальной мобилизации мер безопасности, но пока это почти выполняется", — отметил Машков.

Он отметил, что никогда не видел в метро Киева выборочного досмотра личных вещей пассажиров, а также не наблюдал, что работники запрещали проход с большими тележками.

По словам автора петиции, любой с противоправными намерениями может легко занести взрывчатку или оружие.

Житель Киева предлагает:

категорически запретить проход пассажиров на станции метро с огромными тележками, которыми перевозится сельскохозяйственное зерно, инвентарь, продукты сельского хозяйства;

установить камеры наблюдения в вагонах метрополитена с выводом на мониторы подразделений охраны;

проработать техническую и правовую возможность установки в вагонах метрополитена "тревожных" кнопок, нажатие которой сразу же дает основания на реагирование специальных служб и Национальной полиции;

установка хотя бы на переходных узлах метро рентгеновских аппаратов для проверки подозрительных грузов, пакетов, сумок и т.п.;

рассмотреть правовую и техническую возможность установки хотя бы на переходных узлах металлоискателей с соответствующей калибровкой на предмет весом от 600 граммов;

увеличение количества камер с функцией распознавания лиц на станциях метро;

привлечение к охране метрополитена кинологов со специально обученными на запах металла и взрывчатки животными.

"Возможно, некоторым кажется, что эти меры — неуместны и сверхурочные. Но помните одно: теракт в местах массового скопления людей лучше пытаться предупредить, чем потом ликвидировать его последствия", — добавил автор петиции.

По состоянию на 22 сентября 09:45 ее подписали 143 человека.

Петиция. Фото: скриншот

