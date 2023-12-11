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Влада Києва місяцями знала про загрозу аварії в метро — нардеп вимагає створити ТСК

11 грудня 2023 12:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Влада Києва місяцями знала про загрозу аварії в метро — нардеп вимагає створити ТСК
Віталій Кличко під час інспекції тунелю метро на станції "Деміївська". Фото: kyivcity.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Київській міській державній адміністрації не один місяць знали про загрозу виникнення аварії у тунелі між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Народний депутат Олексій Кучеренко вимагатиме створити тимчасову слідчу комісію. 

Про це повідомляє Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Telegram.

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"Порушена гідрологія річки Совка на будівельному майданчику РіверДел. Колектор на Ізюмській явно порушений. Давно. Вода з річки наповнювала водоносні горизонти перегінного тунелю на схід від будівлі Київгуми вздовж ЛЕП", — пише Кучеренко з посиланням на фахівців. 

За словами спеціалістів, працівники метрополітену розуміли, що рано чи пізно може виникнути аварія такого типу. Ба більше, ситуація почала погіршуватися ще декілька місяців тому. 

Причини аварії в метро
Ділянки, де виявили порушення. Фото: Олексій Кучеренко\Telegram
Причини аварії в метро
Ділянка, де виявили порушення. Фото: Олексій Кучеренко\Telegram
Причини аварії в метро
Інформація від фахівців. Фото: Олексій Кучеренко\Telegram
Причини аварії в метро
Інформація від фахівців. Фото: Олексій Кучеренко\Telegram
Причини аварії в метро
Інформація від фахівців. Фото: Олексій Кучеренко\Telegram
Причини аварії в метро
Коментар Кучеренка. Фото: скриншот

У КМДА визнали, що вода та пісок між станціями з'явились в листопаді

Як повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, працівники метрополітену виявили воду та пісок у тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська" ще наприкінці листопада. 

Поступово потік води та піску збільшувався. У зв'язку з цим метрополітен звернувся до Київського державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, який надав висновок про можливу загрозу руйнування тунелю. 

Після цього, як стверджує міська влада, рух на декількох станція метро вирішили призупинити. 

Закриття метро в Києві

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас, дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Пізніше у мережі показали, як колії метро заливає водою. 

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