Влада Києва місяцями знала про загрозу аварії в метро — нардеп вимагає створити ТСК
У Київській міській державній адміністрації не один місяць знали про загрозу виникнення аварії у тунелі між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Народний депутат Олексій Кучеренко вимагатиме створити тимчасову слідчу комісію.
Про це повідомляє Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Telegram.
Про загрозу аварії в метро знали місяцями
"Порушена гідрологія річки Совка на будівельному майданчику РіверДел. Колектор на Ізюмській явно порушений. Давно. Вода з річки наповнювала водоносні горизонти перегінного тунелю на схід від будівлі Київгуми вздовж ЛЕП", — пише Кучеренко з посиланням на фахівців.
За словами спеціалістів, працівники метрополітену розуміли, що рано чи пізно може виникнути аварія такого типу. Ба більше, ситуація почала погіршуватися ще декілька місяців тому.
У КМДА визнали, що вода та пісок між станціями з'явились в листопаді
Як повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, працівники метрополітену виявили воду та пісок у тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська" ще наприкінці листопада.
Поступово потік води та піску збільшувався. У зв'язку з цим метрополітен звернувся до Київського державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, який надав висновок про можливу загрозу руйнування тунелю.
Після цього, як стверджує міська влада, рух на декількох станція метро вирішили призупинити.
Закриття метро в Києві
Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.
Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас, дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.
Пізніше у мережі показали, як колії метро заливає водою.
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