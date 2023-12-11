Влада Києва місяцями знала про загрозу аварії в метро — нардеп вимагає створити ТСК

Віталій Кличко під час інспекції тунелю метро на станції "Деміївська". Фото: kyivcity.gov.ua

У Київській міській державній адміністрації не один місяць знали про загрозу виникнення аварії у тунелі між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Народний депутат Олексій Кучеренко вимагатиме створити тимчасову слідчу комісію.

Про це повідомляє Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Telegram.

Читайте також:

Про загрозу аварії в метро знали місяцями

"Порушена гідрологія річки Совка на будівельному майданчику РіверДел. Колектор на Ізюмській явно порушений. Давно. Вода з річки наповнювала водоносні горизонти перегінного тунелю на схід від будівлі Київгуми вздовж ЛЕП", — пише Кучеренко з посиланням на фахівців.

За словами спеціалістів, працівники метрополітену розуміли, що рано чи пізно може виникнути аварія такого типу. Ба більше, ситуація почала погіршуватися ще декілька місяців тому.

Ділянки, де виявили порушення. Фото: Олексій Кучеренко\Telegram

Ділянка, де виявили порушення. Фото: Олексій Кучеренко\Telegram

Інформація від фахівців. Фото: Олексій Кучеренко\Telegram

Інформація від фахівців. Фото: Олексій Кучеренко\Telegram

Інформація від фахівців. Фото: Олексій Кучеренко\Telegram

Коментар Кучеренка. Фото: скриншот

У КМДА визнали, що вода та пісок між станціями з'явились в листопаді

Як повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, працівники метрополітену виявили воду та пісок у тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська" ще наприкінці листопада.

Поступово потік води та піску збільшувався. У зв'язку з цим метрополітен звернувся до Київського державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, який надав висновок про можливу загрозу руйнування тунелю.

Після цього, як стверджує міська влада, рух на декількох станція метро вирішили призупинити.

Закриття метро в Києві

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас, дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Пізніше у мережі показали, як колії метро заливає водою.