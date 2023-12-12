Киевляне требуют уволить директора метрополитена

Директор метрополитена Виктор Брагинский. Фото: kyivcity.gov.ua

Киевляне создали электронную петицию, в которой требуют уволить директора метрополитена Виктора Брагинского. В настоящее время документ собрал 192 подписи из 6 тысяч необходимых.

Об этом говорится в разделе "Электронные петиции" на портале КГГА.

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Петиция об увольнении директора метрополитена

Как известно, петиция появилась на сайте 11 декабря 2023 года. В ней киевляне жалуются на то, что за 10 лет метро столицы не развивается — вместо открытия новых станций закрывают ныне существующие из-за аварийного состояния.

"Просим уволить директора "Киевский метрополитен" Брагинского Виктора. Он был назначен на должность 16 июля 2014 года. За почти 10 лет управления метрополитеном прошла постепенная деградация предприятия! Также за это время не было открыто ни одной новой станции метро. Напротив, из-за аварийности тоннелей станции только закрывают", — написал автор петиции Павел Постоенко.

По состоянию на 12 декабря 11:30 петицию поддержали 192 человека. Для того чтобы ее рассмотрел мэр Киева, нужно собрать 6 тысяч голосов. Для этого еще есть 59 дней.

Петиция об увольнении. Фото: скриншот

Закрытие метро в Киеве

Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время сообщили, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

Как утверждают специалисты, в Киевской городской государственной администрации не один месяц знали об угрозе возникновения аварии в тоннеле между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Народный депутат Алексей Кучеренко потребует создать временную следственную комиссию.