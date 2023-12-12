Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевляне требуют уволить директора метрополитена arrow

Киевляне требуют уволить директора метрополитена

12 декабря 2023 11:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Киевляне требуют уволить директора метрополитена
Директор метрополитена Виктор Брагинский. Фото: kyivcity.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Киевляне создали электронную петицию, в которой требуют уволить директора метрополитена Виктора Брагинского. В настоящее время документ собрал 192 подписи из 6 тысяч необходимых.

Об этом говорится в разделе "Электронные петиции" на портале КГГА.

Читайте также:

Петиция об увольнении директора метрополитена

Как известно, петиция появилась на сайте 11 декабря 2023 года. В ней киевляне жалуются на то, что за 10 лет метро столицы не развивается — вместо открытия новых станций закрывают ныне существующие из-за аварийного состояния.

"Просим уволить директора "Киевский метрополитен" Брагинского Виктора. Он был назначен на должность 16 июля 2014 года. За почти 10 лет управления метрополитеном прошла постепенная деградация предприятия! Также за это время не было открыто ни одной новой станции метро. Напротив, из-за аварийности тоннелей станции только закрывают", — написал автор петиции Павел Постоенко.

По состоянию на 12 декабря 11:30 петицию поддержали 192 человека. Для того чтобы ее рассмотрел мэр Киева, нужно собрать 6 тысяч голосов. Для этого еще есть 59 дней.

Киевляне просят уволить директора метрополитена
Петиция об увольнении. Фото: скриншот

Закрытие метро в Киеве

Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время сообщили, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

Как утверждают специалисты, в Киевской городской государственной администрации не один месяц знали об угрозе возникновения аварии в тоннеле между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Народный депутат Алексей Кучеренко потребует создать временную следственную комиссию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме