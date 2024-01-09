Киянин показав, у якому стані його квартира після обстрілу РФ 2 січня
Росіяни здійснили черговий обстріл столиці під час новорічних свят 2 січня. Під прицілом опинився Солом'янський район Києва. На місці досі триває розчищення територій біля багатоквартирного будинку.
Один з мешканців житлового будинку показав Новини.LIVE, у якому стані зараз його житло.
Наслідки ворожого обстрілу Києва 2 січня
Внаслідок російської атаки будівля зазнала значних руйнувань: вікон немає, а стіни випалені. На відео видно, що сильно постраждав під'їзд та деякі квартири, які згоріли вщент.
"Двері позлітали", — сказав власник однієї з квартир.
За його словами, удар прийшовся з протилежного від квартири двору, тому його житло трохи вціліло.
Нагадаємо, Росія атакувала Київ ракетами різних типів вранці 2 січня. Внаслідок ударів зафіксовані пошкодження в низці районів столиці.
Додамо, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу столиці 2 січня. У лікарні помер один потерпілий. Загалом загинуло вже троє людей.
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