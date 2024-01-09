Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Киянин показав, у якому стані його квартира після обстрілу РФ 2 січня arrow

Киянин показав, у якому стані його квартира після обстрілу РФ 2 січня

9 січня 2024 15:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Киянин показав, у якому стані його квартира після обстрілу РФ 2 січня
Розчищення територій на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни здійснили черговий обстріл столиці під час новорічних свят 2 січня. Під прицілом опинився Солом'янський район Києва. На місці досі триває розчищення територій біля багатоквартирного будинку.

Один з мешканців житлового будинку показав Новини.LIVE, у якому стані зараз його житло.

Читайте також:

Наслідки ворожого обстрілу Києва 2 січня

Внаслідок російської атаки будівля зазнала значних руйнувань: вікон немає, а стіни випалені. На відео видно, що сильно постраждав під'їзд та деякі квартири, які згоріли вщент.

"Двері позлітали", — сказав власник однієї з квартир.

За його словами, удар прийшовся з протилежного від квартири двору, тому його житло трохи вціліло.

Руйнування в будинку внаслідок обстрілу
Руйнування в будинку внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Квартира, у якій сталася пожежа
Квартира, у якій сталася пожежа. . Фото: Новини.LIVE
Руйнування в будинку внаслідок обстрілу
Руйнування в будинку внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Руйнування в будинку внаслідок обстрілу
Руйнування в будинку внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Руйнування в будинку внаслідок обстрілу
Руйнування в будинку внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Інвалідний візок в зруйнованому підʼїзді
Інвалідний візок в зруйнованому підʼїзді. Фото: Новини.LIVE
Вибиті вікна в підʼїзді
Вибиті вікна в підʼїзді. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Росія атакувала Київ ракетами різних типів вранці 2 січня. Внаслідок ударів зафіксовані пошкодження в низці районів столиці.

Додамо, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу столиці 2 січня. У лікарні помер один потерпілий. Загалом загинуло вже троє людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі