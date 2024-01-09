Киевлянин показал, в каком состоянии его квартира после обстрела РФ 2 января
Россияне совершили очередной обстрел столицы во время новогодних праздников 2 января. Под прицелом оказался Соломенский район Киева. На месте продолжается расчистка территорий возле многоквартирного дома.
Один из жильцов жилого дома показал Новини.LIVE, в каком состоянии сейчас его жилье.
Последствия вражеских обстрелов Киева 2 января
В результате российской атаки, здание потерпело значительные разрушения: окон нет, а стены выжжены. На видео видно, что сильно пострадал подъезд и некоторые квартиры сгорели дотла.
"Двери слетели", — сказал владелец одной из квартир.
По его словам, удар пришелся с противоположного от квартиры двора, поэтому его жилье немного уцелело.
Напомним, Россия атаковала Киев ракетами разных типов утром 2 января. В результате ударов зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы.
Добавим, в Киеве возросло число погибших в результате российских обстрелов столицы 2 января. В больнице скончался один пострадавший. В общей сложности погибли уже три человека.
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