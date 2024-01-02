Нацполіція показала перші хвилини після удару по будинку в Києві

Рятувальники витягують постраждалого з будинку. Фото: Telegram/Ігор Клименко

Росія атакувала Київ ракетами різних типів вранці 2 січня. Внаслідок ударів зафіксовані пошкодження в низці районів столиці.

Кадри перших секунд після влучання опублікував Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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"За майже 6 годин повітряної тривоги, ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка "Шахедів", слідом за ними — групами та хвилями крилаті ракети та "Кинджали", — розповів правоохоронець.



Так, внаслідок масованої ракетної атаки в різних районах міста пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, АЗС, торговельні та складські приміщення, підприємства та автомобілі. Є потерпілі та загиблі.



За словами Білошицького, поліція разом з екстреними службами працює в місцях падіння уламків від ворожих ракет.

Нагадаємо, що вранці 2 січня у Києві лунали потужні вибухи. У небі над містом працювали Сили ППО.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.

Також стало відомо, що через ракетну атаку на Київ загинули вже дві людини. Ще 43 особи постраждали. Ліквідація наслідків триває досі.