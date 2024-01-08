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У Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 2 січня

8 січня 2024 09:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 2 січня
Наслідки російського обстрілу Києва 2 січня. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 8 січня, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу столиці 2 січня. У лікарні помер один потерпілий.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами Кличка, це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки російських окупантів.

"Всього сьогодні в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них — у тяжкому стані", — додав він.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія атакувала Київ ракетами різних типів вранці 2 січня. Внаслідок ударів зафіксовані пошкодження в низці районів столиці.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на чергову атаку РФ на Київ. За його словами, російський диктатор Володимир Путін посилює терор проти нашої держави.

Додамо, внаслідок російської атаки Києва 2 січня, уламки збитих ворожих ракет впали неподалік посольства США. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

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