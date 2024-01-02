Кулеба відреагував на ракетний обстріл Києва та закликав міжнародних партнерів діяти

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на чергову атаку РФ на Київ. За його словами, російський диктатор Володимир Путін посилює терор проти нашої держави.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X.

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"Сьогодні був нанесений вже другий масований ракетний удар всього за чотири дні. Цивільна інфраструктура була пошкоджена, люди, в тому числі діти, були поранені та вбиті. Ми очікуємо, що всі держави рішуче засудять цю атаку і вживуть рішучих заходів", — закликав дипломат.

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За його словами, інші країни повинні зробити п'ять кроків вже зараз, а саме:

пришвидшити постачання Україні додаткових систем ППО та боєприпасів;

надати нашій державі бойові дрони всіх видів;

надати Україні ракети дальнього радіусу дії 300 км+;

погодити використання заморожених активів РФ для того, аби допомогти Україні;

зупинити роботу російських дипломатів у столицях країн та міжнародних організаціях.

"Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародне співтовариство не буде закривати очі на вбивства мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури в Україні", — наголосив Кулеба.

Скриншот допису з X Дмитра Кулеби

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Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.

Своєю чергою внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву та області зафіксовано пошкодження в електромережах. Наразі відомо про понад 250 тис. знеструмлених споживачів.