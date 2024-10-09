В Киеве судили мужчину за нападение на аптеку

Подольский районный суд Киева. Фото: ki.court.gov.ua

В Киеве судили мужчину, который с угрозами и нецензурной лексикой потребовал продать ему успокоительный препарат. Впоследствии он разбил витрину кассовой зоны кулаком и скрылся с места происшествия, за что потом предстал перед судом.

Об этом говорится в судебном приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Разбил витрину в аптеке

В материале судебного дела отметили, что инцидент произошел 11 сентября 2024 года. Мужчина вошел в аптеку и начал с угрозами и бранью требовать продать ему успокоительный препарат. Вдруг он беспричинно ударил кулаком по стеклу кассовой зоны, разбил его, а затем скрылся с места происшествия.

Правоохранители квалифицировали его преступление как хулиганство по ч. 1 ст. 296 УК. Обвиняемый подал письменное заявление, в котором отметил, что полностью признает свою вину.

В суде признали искреннее раскаяние подсудимого и учли, что у него не было судимостей раньше, но с 1999 года он состоит на учете у врача-нарколога из-за расстройств психики и поведения вследствие употребления наркотических и других психоактивных веществ.

Мужчине назначили наказание в виде отбывания наказания с установлением испытательного срока сроком на один год.

Напомним, в Киеве мужчина разбил приемную граждан Министерства социальной политики Украины, потому что не мог найти себе жену. Его будут судить. А в одном из столичных салонов красоты клиентка пыталась утащить более 4 тысяч гривен и из-за этого окажется в суде.