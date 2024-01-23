Киянка, яку вважали загиблою, у стані клінічної смерті, — КМВА
Інформація про загиблу жінку внаслідок ракетного удару по Києву не підтверджується. Важка поранена киянка, яку вважали загиблою, зараз перебуває у стані клінічної смерті.
Про це повідомили у КМВА.
Інформація про загиблу у Києві не підтвердилася
У повідомленні йдеться, що за уточненими даними, інформація про загиблу жінку внаслідок ракетного удару про столицю підтвердилася.
Відомо, що жінку тяжко поранено. І зараз вона перебуває у стані клінічної смерті. Наразі медики проводять усі необхідні реанімаційні заходи.
Також у КМВА вказали, що поранення отримали 18 людей, 13 із них було доставлено до лікарні.
Нагадаємо, кількість загиблих у Харкові збільшилася до чотирьох осіб: двоє чоловіків і дві жінки, а травмовано ще 40 осіб, серед них троє неповнолітніх дівчат 11, 14, 17 років і поліцейський.
Наразі рятувальники розбирають завали внаслідок ракетного удару по Харкову. У зруйнованому будинку можуть бути люди.
Додамо, російські окупанти вранці 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Сталися попадання в житлову інфраструктуру міста, а також пошкодження автомобілів городян та нежитлових забудов.
У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці, 23 січня. Поки що фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.
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