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Киевлянка, которую считали погибшей, в состоянии клинической смерти, — КГВА

23 января 2024 11:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Киевлянка, которую считали погибшей, в состоянии клинической смерти, — КГВА
Ликвидация последствий ракетного удара 23 января. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Информация о погибшей женщине в результате ракетного удара по Киеву не подтверждается. Тяжелораненая киевлянка, которую считали погибшей, сейчас находится в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщили в КГВА.

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В сообщении говорится, что по уточненным данным, информация о погибшей женщине вследствие ракетного удара о столице подтвердилась.

Известно, что женщина тяжело ранена. И сейчас она находится в состоянии клинической смерти. Сейчас медики проводят все необходимые реанимационные меры.

Также в КГВА указали, что ранение получили 18 человек, 13 из них были доставлены в больницу.

Ракетный удар по Киеву
Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, количество погибших в Харькове увеличилось до четырех человек: двое мужчин и две женщины, а травмированы еще 40 человек, среди них три несовершеннолетние девушки 11, 14, 17 лет и полицейский.

Сейчас спасатели разбирают завалы в результате ракетного удара по Харькову. В разрушенном доме могут находиться люди.

Добавим, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом врага оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадания в жилую инфраструктуру города, а также есть повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром, 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

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