Мешканка Києва розповіла як врятувалась від атаки дронами 1 січня

Гасіння пожежі в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві триває ліквідація наслідків російської дронової атаки, яку окупанти здійснили у ніч на 1 січня. Мешканка одного з постраждалих регіонів розповіла, як пережила обстріли.

Про це вона розповіла кореспондентам Новини.LIVE.

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Жінка розповіла, що підбігала з 3-місячним сином до дверей і раптово почула вибух.

У будинку жінки, який розташований у Святошинському район, від вибухової хвилі повибивало вікна — на щастя, не в їхній квартирі. А коли вибігали з підʼїзду — скло сипалося на людей.

Вдома в родини залишився кіт, а жінка з дитиною зараз на вулиці чекає чоловіка зі служби. Комунальники прибирають наслідки атаки.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки безпілотниками виникли пожежі у житлових районах, загинула одна людина.

Також з'явилися фото та відео наслідків падіння уламків безпілотників у Києві.