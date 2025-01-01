Жительница Киева рассказала как спаслась от атаки дронами 1 января

Киевлянка рассказала, как с ребенком спасалась от атаки РФ
В Киеве продолжается ликвидация последствий российской дроновой атаки, которую оккупанты совершили в ночь на 1 января. Жительница одного из пострадавших регионов рассказала, как пережила обстрелы.
Об этом она рассказала корреспондентам Новини.LIVE.
Российская дроновая атака на Киев 1 января
Женщина рассказала, что подбегала с трехмесячным сыном к двери и внезапно услышала взрыв.
В доме женщины, который расположен в Святошинском районе от взрывной волны, выбило окна — к счастью, не в их квартире. А когда выбегали из подъезда, стекло сыпалось на людей.
Дома у семьи остался кот, а женщина с ребенком сейчас на улице ждут мужчину со службы. Коммунальщики убирают последствия атаки.
Напомним, в Киеве в результате атаки беспилотниками возникли пожары в жилых районах, погиб один человек.
Также появились фото и видео последствия падения обломков беспилотников в Киеве.
Читайте Новини.LIVE!