Жительница Киева рассказала как спаслась от атаки дронами 1 января

Тушение пожара в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве продолжается ликвидация последствий российской дроновой атаки, которую оккупанты совершили в ночь на 1 января. Жительница одного из пострадавших регионов рассказала, как пережила обстрелы.

Об этом она рассказала корреспондентам Новини.LIVE.

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Женщина рассказала, что подбегала с трехмесячным сыном к двери и внезапно услышала взрыв.

В доме женщины, который расположен в Святошинском районе от взрывной волны, выбило окна — к счастью, не в их квартире. А когда выбегали из подъезда, стекло сыпалось на людей.

Дома у семьи остался кот, а женщина с ребенком сейчас на улице ждут мужчину со службы. Коммунальщики убирают последствия атаки.

Напомним, в Киеве в результате атаки беспилотниками возникли пожары в жилых районах, погиб один человек.

Также появились фото и видео последствия падения обломков беспилотников в Киеве.