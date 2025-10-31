Чорні схеми на ярмарках у Києві — Ткаченко розповів, хто з команди Кличка винен

Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

Директор департаменту промисловості Київської міської державної адміністрації Володимир Костіков ігнорує доручення щодо прозорої системи ярмарків. Таким чином КМДА продовжує покривати "чорні схеми".

Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Костіков ігнорує доручення Ткаченка та Кличка

"Минув місяць, а результату нуль. Чому? Бо за цією "затримкою" стоять прізвища, гроші й старі зв’язки. Я неодноразово давав доручення. І вони ігноруються. Як мої, так і Кличка (мера Києва. — Ред.), до речі", — заявив Ткаченко.

Очільник КМВА назвав це зрадою громади.

"Коли чиновники саботують зміни навіть під час війни — це навіть не бездіяльність, а зрада громади. Це не поясниш відсутністю часу чи грошей. Тому що на банкети є і те, й друге. І навіть в робочий час гуляти умудряються. А потім ми говоримо, що в міста недостатньо коштів на захист критичної інфраструктури", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Костіков наступного дня після того, як РФ вбила у Києві трьох людей, у розпал робочого дня святкував свій день народження у караоке-барі. Там були присутні ще кілька посадовців КМДА.

Проте це не єдиний такий випадок. Нещодавно гучно святкував день народження заступник Кличка Микола Поворозник. Сталося це у День жалоби за загиблими внаслідок масованої ворожої атаки 24 квітня.

Додамо, що нещодавно Ткаченко заявляв, що у Кличка також ігнорують питання тимчасового безоплатного відселення людей з пошкоджених будинків.