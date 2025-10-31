Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ КМДА покриває "чорні схеми" заробітку на ярмарках — Ткаченко

КМДА покриває "чорні схеми" заробітку на ярмарках — Ткаченко

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 11:35
Оновлено: 12:04
Чорні схеми на ярмарках у Києві — Ткаченко розповів, хто з команди Кличка винен
Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

Директор департаменту промисловості Київської міської державної адміністрації Володимир Костіков ігнорує доручення щодо прозорої системи ярмарків. Таким чином КМДА продовжує покривати "чорні схеми".

Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте також:
кмда
Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Костіков ігнорує доручення Ткаченка та Кличка

"Минув місяць, а результату нуль. Чому? Бо за цією "затримкою" стоять прізвища, гроші й старі зв’язки. Я неодноразово давав доручення. І вони ігноруються. Як мої, так і Кличка (мера Києва. — Ред.), до речі", — заявив Ткаченко.

Очільник КМВА назвав це зрадою громади.

"Коли чиновники саботують зміни навіть під час війни — це навіть не бездіяльність, а зрада громади. Це не поясниш відсутністю часу чи грошей. Тому що на банкети є і те, й друге. І навіть в робочий час гуляти умудряються. А потім ми говоримо, що в міста недостатньо коштів на захист критичної інфраструктури", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Костіков наступного дня після того, як РФ вбила у Києві трьох людей, у розпал робочого дня святкував свій день народження у караоке-барі. Там були присутні ще кілька посадовців КМДА.

Проте це не єдиний такий випадок. Нещодавно гучно святкував день народження заступник Кличка Микола Поворозник. Сталося це у День жалоби за загиблими внаслідок масованої ворожої атаки 24 квітня. 

Додамо, що нещодавно Ткаченко заявляв, що у Кличка також ігнорують питання тимчасового безоплатного відселення людей з пошкоджених будинків.

Віталій Кличко Київ КМДА ярмарки Тимур Ткаченко КМВА
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації