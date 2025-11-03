Видео
Киеву вернули 20 млн гривен, присвоенных чиновниками КГГА

Дата публикации 3 ноября 2025 17:31
обновлено: 17:31
Чиновники КГГА присвоили 20 млн грн — детали от прокуратуры
Задержание подозреваемого. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Предприниматели вместе с чиновниками Киевской городской государственной администрации (КГГА) завладели 20 млн грн в рамках городской программы помощи киевлянам. Благодаря прокуратуре и Службе безопасности деньги вернули в бюджет столицы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 3 ноября.

Читайте также:

Чиновники КГГА завладели 20 млн грн столицы

В прокуратуре рассказал, что подозреваемые в завладении бюджетными средствами, выделенными на помощь киевлянам в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам", двое предпринимателей. Они вернули 12,5 млн грн и передали на нужды ВСУ шесть автомобилей на сумму 8 млн грн.

Отмечается, что во время досудебного расследования эти двое предпринимателей признали свою вину, возместили свою часть нанесенного ущерба и в ближайшее время материалы досудебного расследования в отношении их будут направлены в суд.

Что предшествовало

Директор Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, двое его заместителей и предприниматели подозреваются в завладении бюджетными деньгами в составе организованной группы. Эти деньги выделялись для предоставления социальных услуг киевлянам, которые не могут о себе позаботиться.

Следствие установило, что участники этой схемы выводили часть денег со счетов якобы для аренды офисов, автомобилей и паркомест. Однако они на нужды участников программы не использовались. Также в документы вносили услуги, которые на самом деле не предоставлялись, например, использование велотренажеров пациентами, которые не поднимаются с кровати. Так, из 150 млн гривен, выделенных в рамках программы, участники группы завладели почти 75 млн гривен.

Сейчас еще продолжается досудебное расследование в отношении других участников хищения бюджетных средств, в частности бывших руководителей Департамента социальной и ветеранской политики КГГА.

"КГГА отказалась признавать себя потерпевшей стороной в уголовном производстве, поэтому это сделала КГВА, что позволило быстро обеспечить возмещение нанесенного городу ущерба", — рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее Тимур Ткаченко рассказал, что КГГА покрывает "черные схемы" заработка на ярмарках.

Также мы писали, что команда Кличко выдает пропуска уволенным заместителям. Это происходило, когда городской голова находился в Страсбурге.

коррупция КГГА деньги прокуратура социальная помощь
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
