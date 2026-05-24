РФ атакувала всі райони Київщині: під ударом житло та постраждали люди

Рятувальник ліквідує пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Київська область в ніч проти 24 травня пережила комбіновану атаку РФ, в рамках якої ворог застосував для ударів дрони, балістику та крилаті ракети різних типів. Внаслідок обстрілу пошкоджені оселі громадян постраждали люди.

Наслідки атаки РФ по Київський області

"Цієї ночі Київщина знову переживає масовану ворожу атаку ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. Під ударом — мирні міста й села, домівки наших людей", — написав у Telegram начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Він додав, що наразі відомо про трьох постраждалих. Зокрема, у Фастівському районі до лікарні госпіталізовано двох жінок, а у Бучанському районі постраждав чоловік — йому надали медичну допомогу на місці.

Щодо наслідків обстрілу, вони такі:

у Фастівському районі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка;

у Бучанському — підприємство, складські приміщення, багатоповерховий будинок і три приватні будинки;

в Обухівському та Броварському районах пошкоджені приватні оселі;

у Білоцерківському районі — територія гаражного кооперативу;

у Вишгородському — приватний будинок та багатоповерхівка;

у Бориспільському районі пошкоджені господарські приміщення.

"На місцях працюють рятувальники, медики, поліція та всі оперативні служби", — резюмував Калашник.

Пост Калашника. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, минулого вечора президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує комбінований обстріл по Україні, включаючи Київ. Причому ворог готувався застосувати в тому числі ракети "Орєшнік".

Вночі, як виявилося, основною ціллю РФ став саме Київ, оскільки багато дронів, а також ледь не всі ракети — летіли саме на столицю. Внаслідок обстрілу наслідки зафіксовані у всіх районах та постраждали понад два десятки людей.