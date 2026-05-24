Відео

РФ атакувала всі райони Київщині: під ударом житло та постраждали люди

Дата публікації: 24 травня 2026 07:10
Рятувальник ліквідує пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Київська область в ніч проти 24 травня пережила комбіновану атаку РФ, в рамках якої ворог застосував для ударів дрони, балістику та крилаті ракети різних типів. Внаслідок обстрілу пошкоджені оселі громадян постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIFE з посиланням на сайт Київської ОВА.

Наслідки атаки РФ по Київський області

"Цієї ночі Київщина знову переживає масовану ворожу атаку ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. Під ударом — мирні міста й села, домівки наших людей", — написав у Telegram начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Він додав, що наразі відомо про трьох постраждалих. Зокрема, у Фастівському районі до лікарні госпіталізовано двох жінок, а у Бучанському районі постраждав чоловік — йому надали медичну допомогу на місці.

Щодо наслідків обстрілу, вони такі:

  • у Фастівському районі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка;
  • у Бучанському — підприємство, складські приміщення, багатоповерховий будинок і три приватні будинки;
  • в Обухівському та Броварському районах пошкоджені приватні оселі;
  • у Білоцерківському районі — територія гаражного кооперативу;
  • у Вишгородському — приватний будинок та багатоповерхівка;
  • у Бориспільському районі пошкоджені господарські приміщення.

"На місцях працюють рятувальники, медики, поліція та всі оперативні служби", — резюмував Калашник.

Обстріл Київської області 24 травня - пошкоджені будинки, постраждали люди
Пост Калашника. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, минулого вечора президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує комбінований обстріл по Україні, включаючи Київ. Причому ворог готувався застосувати в тому числі ракети "Орєшнік".

Вночі, як виявилося, основною ціллю РФ став саме Київ, оскільки багато дронів, а також ледь не всі ракети — летіли саме на столицю. Внаслідок обстрілу наслідки зафіксовані у всіх районах та постраждали понад два десятки людей.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
