Число пострадавших в результате ночной атаки Киева возросло, — Кличко

Последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС

В результате ночной вражеской атаки на Киев количество пострадавших возросло до 53. 20 из них, в том числе двоих детей госпитализировали.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кличко рассказал, что всего в результате ночной атаки оккупантов на Киев пострадали 53 человека. 20 из них, в том числе двоих детей, госпитализировали.

"33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. В том числе и шестерым детям", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате атаки предварительно есть попадание на территории одной из столичных больниц.

По последней информации было известно о 51 пострадавшем, среди которых шесть детей. Также есть уточнения по результатам попаданий в столичных районах.

В МВД показали последствия с места падения обломков и рассказали о разрушениях.

Как известно, россияне выпустили по Украине этой ночью десять "шахедов" и десять ракет, однако силы ПВО уничтожили все вражеские цели.