Відрядження чиновників КМДА зросли в 15 разів після закриття кордонів

КМДА. Фото: Вечірній Київ

Після закриття кордонів чиновники Київської міської державної адміністрації частіше вирушають міжнародні поїздки. у 2024 році їх кількість зросла в 15 разів у порівнянні з останнім довоєнним роком.

Про це стало відомо з нового випуску ютуб-проєкту "В тіні Каштана".

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Відрядження чиновників КМДА

Згідно з Міською цільовою програмою зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2024-2025 роки, яка була затверджена минулого року, у 2024 році планується відправити 381 київського чиновника за кордон, стільки ж — і в 2025 році. Для порівняння, в 2021 році на закордонні відрядження вирушило лише 24 особи, а в 2022 році – вже 61.

На реалізацію цієї програми столична влада виділила з бюджету 46 824 200 гривень, що складає по 23 412 100 гривень на рік.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відсторонив свого заступника Володимира Прокопіва після розслідування журналістів про комунальну нерухомість у нього та його родини. Також Кличко закликав правоохоронців перевірити інформацію.

Також ми писали, що у Києві з 15 жовтня повністю обмежено рух пішохідним мостом у Голосіївському районі. Причина — протиаварійний ремонт.