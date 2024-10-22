Командировки чиновников КГГА выросли в 15 раз после закрытия границ

КГГА. Фото: Вечерний Киев

После закрытия границ чиновники Киевской городской государственной администрации чаще отправляются на международные поездки. В 2024 году их количество выросло в 15 раз по сравнению с последним довоенным годом.

Об этом стало известно из нового выпуска ютуб-проекта "В тени Каштана".

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Командировка чиновников КГГА

Согласно Городской целевой программе укрепления и развития международных связей на 2024-2025 годы, утвержденной в прошлом году, в 2024 году планируется отправить 381 киевского чиновника за границу, столько же — и в 2025 году. Для сравнения, в 2021 году на заграничные командировки отправились только 24 человека, а в 2022 году — уже 61.

На реализацию этой программы столичные власти выделили из бюджета 46 824 200 гривен, что составляет по 23 412 100 гривен в год.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко отстранил своего заместителя Владимира Прокопива после расследования журналистов о коммунальной недвижимости у него и его семьи. Также Кличко призвал правоохранителей проверить информацию.

Также мы писали, что в Киеве с 15 октября полностью ограничено движение по пешеходному мосту в Голосеевском районе. Причина — противоаварийный ремонт.