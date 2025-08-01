Наслідки удару по Києві 31 липня — кількість загиблих збільшилася

Рятувальники деблокували тіло з-під завалів. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

У Києві з-під завалів багатоповерхівки у Святошинському районі рятувальники деблокували ще декілька тіл. Кількість загиблих у столиці внаслідок атаки росіян зросла до 31 особи.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця подій.

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Під час аварійно-пошукової операції рятувальникам вдалося дістати тіло ще трьох загиблих осіб з-під завалів багатоповерхівки.

Інформацію офіційно підтвердив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"Всю ніч і зараз досі тривають пошукові роботи. Наразі в Святошинському районі ще дістають загиблих. Рятувальники деблокували ще трьох", — повідомив він.

Повідомлення Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Станом на 10:40 у столиці відомо про 31 загиблого, серед яких троє дітей. Всього постраждало 159 людей, серед них 16 неповнолітніх та сім працівників поліції.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Києві загинула співробітниця поліції.

У столиці 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня.