Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кількість загиблих у Києві зросла — деблокували декілька тіл

Кількість загиблих у Києві зросла — деблокували декілька тіл

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 10:38
Наслідки удару по Києві 31 липня — кількість загиблих збільшилася
Рятувальники деблокували тіло з-під завалів. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

У Києві з-під завалів багатоповерхівки у Святошинському районі рятувальники деблокували ще декілька тіл. Кількість загиблих у столиці внаслідок атаки росіян зросла до 31 особи.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця подій.

Реклама
Читайте також:

У Києві зросла кількість загиблих

Під час аварійно-пошукової операції рятувальникам вдалося дістати тіло ще трьох загиблих осіб з-під завалів багатоповерхівки.

Інформацію офіційно підтвердив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

"Всю ніч і зараз досі тривають пошукові роботи. Наразі в Святошинському районі ще дістають загиблих. Рятувальники деблокували ще трьох", — повідомив він.

Кількість загиблих у Києві
Повідомлення Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Станом на 10:40 у столиці відомо про 31 загиблого, серед яких троє дітей. Всього постраждало 159 людей, серед них 16 неповнолітніх та сім працівників поліції.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Києві загинула співробітниця поліції.

У столиці 1 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч на 31 липня.

Київ смерть обстріли війна в Україні загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації