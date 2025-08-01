Последствия удара по Киеву 31 июля - количество погибших увеличилось

Спасатели деблокировали тело из-под завалов. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

В Киеве из-под завалов многоэтажки в Святошинском районе спасатели деблокировали еще несколько тел. Количество погибших в столице в результате атаки россиян возросло до 31 человека.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места событий.

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Во время аварийно-поисковой операции спасателям удалось достать тело еще трех погибших лиц из-под завалов многоэтажки.

Информацию официально подтвердил глава КГГА Тимур Ткаченко.

"Всю ночь и сейчас до сих пор продолжаются поисковые работы. Сейчас в Святошинском районе еще достают погибших. Спасатели деблокировали еще троих", — сообщил он.

Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

По состоянию на 10:40 в столице известно о 31 погибшем, среди которых трое детей. Всего пострадало 159 человек, среди них 16 несовершеннолетних и семь сотрудников полиции.

Напомним, в результате удара РФ по многоэтажке в Киеве погибла сотрудница полиции.

В столице 1 августа объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки в ночь на 31 июля.