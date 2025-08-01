Последствия удара по Киеву 31 июля - количество погибших увеличилось

Количество погибших в Киеве возросло — найдено несколько тел
В Киеве из-под завалов многоэтажки в Святошинском районе спасатели деблокировали еще несколько тел. Количество погибших в столице в результате атаки россиян возросло до 31 человека.
Об этом сообщают Новини.LIVE с места событий.
В Киеве возросло количество погибших
Во время аварийно-поисковой операции спасателям удалось достать тело еще трех погибших лиц из-под завалов многоэтажки.
Информацию официально подтвердил глава КГГА Тимур Ткаченко.
"Всю ночь и сейчас до сих пор продолжаются поисковые работы. Сейчас в Святошинском районе еще достают погибших. Спасатели деблокировали еще троих", — сообщил он.
По состоянию на 10:40 в столице известно о 31 погибшем, среди которых трое детей. Всего пострадало 159 человек, среди них 16 несовершеннолетних и семь сотрудников полиции.
Напомним, в результате удара РФ по многоэтажке в Киеве погибла сотрудница полиции.
В столице 1 августа объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки в ночь на 31 июля.
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