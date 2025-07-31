Поліцейська Лілія Степанчук загинула під завалами в Києві

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок російського ракетного удару по Києву загинула старший лейтенант поліції Лілія Степанчук. Вона служила у столичному патрулі з 2017 року. Тіло загиблої рятувальники дістали з-під уламків багатоповерхівки у Святошинському районі.

Про це повідомляє МВС України.

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Загибель на службі

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили загибель старшого лейтенанта поліції Лілії Степанчук під час ліквідації наслідків чергового ракетного обстрілу Києва. Рятувальники деблокували тіло поліцейської з-під завалів під час аварійно-рятувальних робіт.

Загибла працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону №1 полку №2 з обслуговування лівого берега Управління патрульної поліції у Києві. Вона приєдналася до лав поліції ще у 2017 році та мала великий досвід служби.

"Щирі співчуття рідним і близьким поліцейської. Світла пам’ять!" — висловили співчуття в МВС.

Смерть Лілії Степанчук стала ще одним нагадуванням про небезпеку, яку щоденно несуть російські обстріли українським містам.

Нагадаємо, що у ніч на 31 липня столиця України зазнала масованої атаки з боку російських військ, які застосували ракети та безпілотники. Через обстріли зруйновано житлові будинки, а кількість загиблих продовжує зростати.

Раніше ми також інформували, що через трагедію 1 серпня у Києві оголошено Днем жалоби. Про це повідомив міський голова, наголосивши на вшануванні пам’яті загиблих мирних мешканців.