Кількість жертв знову зросла — у Києві витягли з-під завалів ще трьох загиблих

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. З-під завалів дістали ще трьох загиблих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"Тіла ще трьох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі протягом кількох останніх годин", — розповів Кличко.

За його словами, кількість загиблих у результаті ранкової атаки на столицю зросла до семи людей.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Постраждали цивільні об'єкти.

Також ми писали, що сьогодні зранку російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва. Вогнеборці намагаються оперативно загасити пожежу, однак полумʼя настільки велике, що це не вдається зробити швидко.

Додамо, у Києві зафіксовано локальне погіршення якості повітря. Мешканців столиці закликали обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення.