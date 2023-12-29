Кількість жертв знову зросла — у Києві витягли з-під завалів ще трьох загиблих
У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. З-під завалів дістали ще трьох загиблих.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Жертви внаслідок російського обстрілу Києва
"Тіла ще трьох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі протягом кількох останніх годин", — розповів Кличко.
За його словами, кількість загиблих у результаті ранкової атаки на столицю зросла до семи людей.
Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Постраждали цивільні об'єкти.
Також ми писали, що сьогодні зранку російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва. Вогнеборці намагаються оперативно загасити пожежу, однак полумʼя настільки велике, що це не вдається зробити швидко.
Додамо, у Києві зафіксовано локальне погіршення якості повітря. Мешканців столиці закликали обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення.
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