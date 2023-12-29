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Число жертв снова возросло — в Киеве вытащили из-под завалов еще троих погибших

29 декабря 2023 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Число жертв снова возросло — в Киеве вытащили из-под завалов еще троих погибших
Последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве снова возросло количество погибших в результате российского обстрела. Из-под завалов достали еще троих погибших.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Тела еще трех погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе в течение нескольких последних часов", — рассказал Кличко.

По его словам, количество погибших в результате утренней атаки на столицу возросло до семи человек.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов есть раненые и погибшие. Пострадали гражданские объекты.

Также мы писали, что сегодня утром российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева. Пожарные пытаются оперативно потушить пожар, однако пламя настолько велико, что это не удается сделать быстро.

Добавим, в Киеве зафиксировано локальное ухудшение качества воздуха. Жителей столицы призвали ограничить пребывание на улице в местах задымления.

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