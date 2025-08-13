Відео
Головна Київ Кличко пішов у відпустку вчетверте за час війни — експерт

Кличко пішов у відпустку вчетверте за час війни — експерт

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 22:42
Віталій Кличко пішов у відпустку — Віктор Глеба висловився про відсутність мера
Віталій Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мер міста Києва Віталій Кличко від 11 серпня пішов у п'ятиденну відпустку. Це вже вчетверте за час повномасштабного вторгнення міський голова вирушає на канікули.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба у середу, 13 серпня.

Читайте також:

Експерт з держуправління висловився про відпустку Кличка

У прямому ефірі експерт обурився тим, що міський голова під час повномасштабного вторгнення та регулярних ударів ворога по столиці, вирішив піти на відпочинок.

"Це вже четверта його (Кличка — ред.) відпустка за час війни. Певно, нічим зайнятись у Києві. Та хай поїде подивиться: досі вікна не засклені в будинках, куди прилетіло. Ну, хоча б поїхав подивився, тоді б йшов у відпустку", — висловився Глеба.

До слова, його обурення також розділили і мешканці столиці. У опитуванні Новини.LIVE кияни висловилися, чи доречно те, що мер міста вирішив відпочити у такий непростий час для країни та міста.

Крім того, відпустка Кличка совпала з низкою корупційних скандалів. Генеральний прокурор повідомив, що декільком посадовцям КМДА було оголошено про підозру.

Зокрема, підозру оголосили керівнику апарату Кличка Дмитру Загуменному, якого підозрюють у розтраті коштів, виділених на капітальний ремонт.

Віталій Кличко Київ КМДА відпустка війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
