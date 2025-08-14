Коммуникация с местными властями завершилась 1 августа

Жители Святошинского района вышли на улицу в первые минуты после отбоя атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прошло полмесяца с ночной атаки 31 июля, когда российская ракета разрушила подъезд многоэтажки в Святошинском районе Киева, унеся жизни 32 человек. Однако жители до сих пор не знают, когда смогут вернуться домой и получат ли компенсации, ведь КГГА не дает исчерпывающей информации.

В частности об этом рассказали пострадавшие киевляне журналисту Новини.LIVE Александру Саюну в эфире программы "Київський час".

Очевидцы вспоминают ночь обстрела, как мгновенный шок: взрывная волна выбила окна, повредила мебель, разрушила балконы и покрыла стены трещинами. Некоторые спаслись чудом — оказавшись в коридорах или у выхода в момент удара. Киевляне рассказывают, что у многих повреждения оказались не такими масштабными, как у соседей, но восстанавливать жилье все равно придется.

Аварийно-спасательные работы завершили еще 1 августа: убрали крупные обломки, перекрыли коммуникации, подперли опасные конструкции. 6 августа представители городской власти пообещали жильцам, что решение о демонтаже или усилении секции примут после выводов инженеров. Двор сейчас огражден, подъезды подперты временными опорами, а здание находится под обследованием.

Впрочем, с тех пор, по словам жителей, коммуникация с властями исчезла. Люди самостоятельно носят документы в соответствующие инстанции, пытаются оформить компенсации и восстановить уничтоженные бумаги. Некоторые уже прошли первичные проверки, другие — до сих пор собирают справки.

Город заявляет, что готовит смету, а правительство ввело ускоренную процедуру восстановления поврежденного жилья. Однако жители жалуются, что работы фактически не начаты, а сроки возвращения домой неизвестны. Они также рассказывают, что экспертные компании выставили слишком высокие цены за обследование здания, из-за чего государство объявило тендер.

"Мы ходим в ЦПАУ, как на работу, заносим документы. Честно говоря, мы сегодня общались с соседкой, мы даже не знаем, как дальше быть, оформлять. Ждем экспертизу. Сказали, что подали документы на тендер, потому что компании, которые проводят экспертизу, выкатили такой прайс, что государство не может его осилить", — рассказала киевлянка.

"Нам ничего не предлагают, а говорят, чтобы мы обращались в полицию или в госадминистрацию, делали это за свои средства, а потом нам будут возвращать 50%. Но то, что люди делают за свои средства, то это 100%. У нас соседи сделали за свои средства", — поделилась женщина.

Пока процесс затягивается, пострадавшие живут у знакомых или арендуют квартиры за свой счет. Большинство не получило никаких выплат. Красный Крест в первые дни привозил обеды, но вопрос восстановления и компенсаций остается открытым. Люди больше всего хотят знать, когда смогут вернуться домой и будут ли власти действовать быстрее, чтобы они не оставались без жилья, разрушенного не по их вине.

Напомним, 31 июля российская ракета попала в жилую многоэтажку в Святошинском районе.

Ранее начальник КГГА Тимур Ткаченко обвинил чиновников в бездействии и игнорировании потребностей пострадавших киевлян. Мол, они имеют в подчинении сотни предприятий, миллиардные бюджеты и тысячи работников, но игнорируют ситуацию в столице и горожан.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко в четвертый раз ушел в отпуск с начала войны.