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Бросил собаку об асфальт — в Киеве полицейские задержали мужчину

8 мая 2024 18:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Бросил собаку об асфальт — в Киеве полицейские задержали мужчину
Мужчина швырнул собаку об асфальт. Фото: полиция Киева
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве мужчина в состоянии опьянения бросил собаку об асфальт. Полиция уже выдвинула мужчине подозрение в жестоком обращении с животным.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в среду, 8 мая.

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Мужчина бросил собаку об асфальт

Жительница Киева подала заявление в Днепровское районное отделение полиции, утверждая, что ее сосед навредил ее собаке. Она предъявила доказательства в виде видеозаписи, где видно, как мужчина швыряет собаку на землю. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель, который, как сообщается, был пьян.

Потерпевшая собака. Фото: полиция Киева
Потерпевшая собака. Фото: полиция Киева
Мужчина швырнул собаку об асфальт. Фото: полиция Киева
Мужчина швырнул собаку об асфальт. Фото: полиция Киева

Под руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева следователи сообщили подозреваемому об обвинении за жестокое обращение с животными. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Скриншот сообщения полиции Киева
Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Соломенском районе Киева мужчина нашел опасный предмет. У мусорных баков он обнаружил боеприпасы.

Ранее в Киеве разоблачили мужчину, осуществившего квартирную аферу. Он незаконно перерегистрировал право собственности на дом с умершего киевлянина на себя и продал его.

Киев
животные
полиция
Киевская область
жестокое обращение
собака
Нацполиция

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