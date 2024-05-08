Бросил собаку об асфальт — в Киеве полицейские задержали мужчину
В Киеве мужчина в состоянии опьянения бросил собаку об асфальт. Полиция уже выдвинула мужчине подозрение в жестоком обращении с животным.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в среду, 8 мая.
Мужчина бросил собаку об асфальт
Жительница Киева подала заявление в Днепровское районное отделение полиции, утверждая, что ее сосед навредил ее собаке. Она предъявила доказательства в виде видеозаписи, где видно, как мужчина швыряет собаку на землю. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель, который, как сообщается, был пьян.
Под руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева следователи сообщили подозреваемому об обвинении за жестокое обращение с животными. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, в Соломенском районе Киева мужчина нашел опасный предмет. У мусорных баков он обнаружил боеприпасы.
Ранее в Киеве разоблачили мужчину, осуществившего квартирную аферу. Он незаконно перерегистрировал право собственности на дом с умершего киевлянина на себя и продал его.
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