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Київ посів третє місце у світі за рівнем забрудненості повітря

20 вересня 2024 09:17
Євгенія Брюховецька - редактор
Київ 20 вересня став третім містом у світі за забрудненістю повітря
Забруднене повітря у Києві. Фото: соцмережі
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві вранці у п'ятницю, 20 вересня, фіксують високий рівень забрудненості повітря. Наразі українська столиця посідає третє місце серед країн світу із найбруднішим повітрям.

Про це свідчать дані IQAir.

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Погіршення повітря у Києві

Згідно з даними ресурсу, індекс якості повітря у Києві становить 162 США AQI — цей показник класифікується як нездоровий рівень забруднення. Столиця України посіла третє місце у рейтингу: на першому Каїр у Єгипті, а на другому Багдад в Іраку.

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Рейтинг забруднення повітря. Фото: скриншот з ресурсу IQAir 

Водночас у КМВА попередили мешканців столиці про небезпечні метеорологічні явища.

"За інформацією столичного Департаменту захисту довкілля, у столиці фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)", — йдеться у повідомленні.

Можливою причиною такого погіршення є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, які сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі. Тому громадян закликали не виходити зайвий раз на вулицю та закрити вікна, відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі та пити багато води.

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Скриншот допису КМВА

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