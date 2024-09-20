Київ 20 вересня став третім містом у світі за забрудненістю повітря

Забруднене повітря у Києві. Фото: соцмережі

У Києві вранці у п'ятницю, 20 вересня, фіксують високий рівень забрудненості повітря. Наразі українська столиця посідає третє місце серед країн світу із найбруднішим повітрям.

Про це свідчать дані IQAir.

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Погіршення повітря у Києві

Згідно з даними ресурсу, індекс якості повітря у Києві становить 162 США AQI — цей показник класифікується як нездоровий рівень забруднення. Столиця України посіла третє місце у рейтингу: на першому Каїр у Єгипті, а на другому Багдад в Іраку.

Рейтинг забруднення повітря. Фото: скриншот з ресурсу IQAir

Водночас у КМВА попередили мешканців столиці про небезпечні метеорологічні явища.

"За інформацією столичного Департаменту захисту довкілля, у столиці фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)", — йдеться у повідомленні.

Можливою причиною такого погіршення є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, які сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі. Тому громадян закликали не виходити зайвий раз на вулицю та закрити вікна, відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі та пити багато води.