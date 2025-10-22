Після атаки на Київ кількість постраждалих зростає

У Києві кількість постраждалих продовжує стрімко зростати
У ніч проти 22 жовтня російські окупанти ракетами та безпілотниками атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 25 поранених.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
У ніч проти 22 жовтня у Києві лунали потужні вибухи. Російські війська атакували столицю ракетами та дронами.
Внаслідок ворожого удару по Києву є загиблі та постраждалі.
За даними начальника КМВА, станом на 12:40 кількість поранених внаслідок російської атаки на Київ зросла до 25 осіб. З них 5 дітей.
Понад 10 госпіталізовані, з них 4 дитини.
