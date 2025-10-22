Після атаки на Київ кількість постраждалих зростає

Лікарі надають медичну допомогу людям, що постраждали під час атаки РФ на Київ 22 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС Києва/Telegram

У ніч проти 22 жовтня російські окупанти ракетами та безпілотниками атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 25 поранених.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Атака РФ на Київ 22 жовтня — кількість постраждалих зростає

У ніч проти 22 жовтня у Києві лунали потужні вибухи. Російські війська атакували столицю ракетами та дронами.

Внаслідок ворожого удару по Києву є загиблі та постраждалі.

За даними начальника КМВА, станом на 12:40 кількість поранених внаслідок російської атаки на Київ зросла до 25 осіб. З них 5 дітей.

Понад 10 госпіталізовані, з них 4 дитини.

Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Раніше у ДСНС розповіли деталі про наслідки атаки РФ на житлові будинки у Києві.

Також ми інформували, що під час атаки РФ на Київ 22 жовтня у будинок нардепки влучив уламок дрона.