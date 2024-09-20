Киев 20 сентября стал третьим городом в мире по загрязненности воздуха

Загрязненный воздух в Киеве. Фото: соцсети

В Киеве утром в пятницу, 20 сентября, фиксируют высокий уровень загрязненности воздуха. Сегодня украинская столица занимает третье место среди стран мира с самым грязным воздухом.

Об этом свидетельствуют данные IQAir.

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Ухудшение воздуха в Киеве

Согласно данным ресурса, индекс качества воздуха в Киеве составляет 162 США AQI — этот показатель классифицируется как нездоровый уровень загрязнения. Столица Украины заняла третье место в рейтинге: на первом Каир в Египте, а на втором — Багдад в Ираке.

Рейтинг загрязнения воздуха. Фото: скриншот с ресурса IQAir

В то же время в КГВА предупредили жителей столицы об опасных метеорологических явлениях.

"По информации столичного Департамента защиты окружающей среды, в столице фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли)", — говорится в сообщении.

Возможная причина такого ухудшения — пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухе. Поэтому граждан призвали не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна, отказаться от физической активности на открытом воздухе и пить много воды.